中山秀征、元タカラジェンヌ美人妻と4男の卒業式でイギリス訪問
タレントの中山秀征が27日、自身のInstagramを更新し、イギリス留学中の4男の卒業式に妻で、元宝塚歌劇団星組トップ娘役だった白城あやかと共に参列したことを報告した。
【写真】中山秀征、美人妻と2ショット ほか長身のイケメン4男も登場
数日前より、人生で初めてロンドンを訪れたことを報告していた中山。この日は「イギリス紀行第二弾」「四男の卒業式に出席してきました」と報告。「
入学式には来れなかったので良かったです」というヒデちゃんは、妻の白城と仲良く写る2ショットのほか、現地で舌鼓をうったごちそうの数々を公開。
また「アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました」としており、自身の作品の前でポーズをとる我が息子とのショットなども公開。「学校の友達や先生をたくさん紹介してくれてありがとう」とし「改めて卒業おめでとう!!」と祝福している。
コメント欄には卒業を祝う祝福の声が殺到したほか、「卒業式にご夫婦で出席できて良かったですね！」といった声も寄せられている。
引用：「中山秀征」Instagram（@hidechan0731）
【写真】中山秀征、美人妻と2ショット ほか長身のイケメン4男も登場
数日前より、人生で初めてロンドンを訪れたことを報告していた中山。この日は「イギリス紀行第二弾」「四男の卒業式に出席してきました」と報告。「
入学式には来れなかったので良かったです」というヒデちゃんは、妻の白城と仲良く写る2ショットのほか、現地で舌鼓をうったごちそうの数々を公開。
コメント欄には卒業を祝う祝福の声が殺到したほか、「卒業式にご夫婦で出席できて良かったですね！」といった声も寄せられている。
引用：「中山秀征」Instagram（@hidechan0731）