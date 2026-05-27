短すぎないからイイ！【40・50代】が一気に垢抜ける♡「こなれショートボブ」

短かくカットするには少し抵抗がある。そんな40・50代にちょうど良いのが、女性らしさを残したショートボブ。無理に短く切らなくても、顔周りやトップを切り込めば雰囲気が変わり、パッと垢抜けるはず。夏を前にして軽やかなヘアスタイルを楽しみたいなら、ぜひ挑戦してみて。

爽快感のある耳掛けショート

軽やかな印象で爽快感を感じるショートボブ。ベースがボブだからこそ、トップの丸みが女性らしさを強調。サイドの髪を耳に掛ければ、大人のこなれた雰囲気を醸し出せそうです。暑い日にドライヤーの時間を短縮できるのも魅力。

ブラウンカラーでツヤスタイル

こちらはブラウン系のカラーでツヤ感たっぷり。毛先を軽くしてもパサつかず、まとまりよく仕上がっています。やわらかな質感と絶妙なラインが、かわいらしさもプラス。表面の長さがしっかり残っているので、無理に短くしたくない人におすすめです。

ハイライトで品のある横顔美人に

毛量を軽くしたくない人は、細かいメッシュを入れると一気に動きのあるスタイルに。後ろに流れる毛を作れば、横顔のシルエットもきれいに見えそう。ボリュームの位置を低めにすることで、品のある大人のこなれ感を演出。顔周りの髪で気になる余白もカバーしてくれます。

重さに動きを加えたスタイリッシュヘア

毛先に厚みを残しつつ、表面はしっかりレイヤーを入れたスタイル。レイヤーが軽やかな動きを出してくれるうえまとまりもあるので、スタイリングは簡単にできそうです。襟足はキュッとさせているので、メリハリのあるスタイリッシュな印象に。大人女性らしいこなれヘアを楽しめます。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしながら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。