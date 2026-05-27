18歳でのデビュー曲が大ヒットし、紅白にも出場した歌手が、26日までに自身のインスタグラムを更新。ものまねタレントのライブにはまっていることを明かした。



【写真】黒髪サラサラ18歳 超インパクト写真の仰天

デビュー曲「帰ってこいよ」で知られる64歳になった松村和子が先週、水前寺清子と行った、ものまねタレント・りょうに続き、「ハイ～またしても行って来ました」とビューティーこくぶ、ミラクルひかる、Mr.シャチホコらが出演したライブを堪能したことを明かした。「いや～今のものまねは何だか凄いことになってますね！」と進化したものまねに驚いた様子。「もう、次元が違い過ぎ(爆)」とすっかり魅せられていた。



デビュー曲の「帰ってこいよ」はロングのストレートヘアに三味線をギターのように持った、とても演歌とは思えぬ超インパクトあるジャケットでも知られている。46年前のこの写真について、4月21日の投稿で「まだデビューが決まる以前 民謡を歌っていた時の、なんと宣材写真だったんですよ!!」と明かした松村。「地元北海道札幌の街の写真屋さんで撮りました」と振り返った。デビュー決定後に、新たに原宿のスタジオで撮影したものの、「この写真に勝る物がなく…」「この写真で行くぞ!!決定した次第です」と振り返った。



民謡時代の写真には三味線が激しい主張で写っていたため、「帰ってこいよ」でも三味線が取り入れられたという。目指せ50周年 頑張りますよ～」と気合を入れていた。



（よろず～ニュース編集部）