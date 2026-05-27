W杯に臨む日本代表の背番号が発表

日本サッカー協会（JFA）は5月27日、キリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦（31日／東京・国立競技場）および北中米ワールドカップ（W杯、6月11日〜7月19日）に臨む日本代表の背番号を発表した。

さまざまな要素が絡んだことで起こった大変動に、SNS上もざわついている。

10番はMF堂安律。負傷で選外となったMF南野拓実の背負っていた8番をMF久保建英、同じく負傷のMF三笘薫の“象徴”とも言われた7番は幼馴染のMF田中碧が受け継いだ。久保が8番となったことでこれまで背負っていた20番はDF瀬古歩夢に渡る。5大会連続出場となるDF長友佑都は5番、エースのFW上田綺世は18番に決まった。

また、アイスランド戦のみ帯同のDF吉田麻也は22番に決定。本大会で22番のDF冨安健洋はアイスランド戦では不参加のMF鎌田大地に代わって15番をつける。

本大会初戦のオランダ戦まであと19日。背番号の決定でファンの間でもいよいよ決戦ムードが高まる。SNSでは「田中碧さんが7番を背負うのは、胸が熱くなりますね」「碧、薫の分まで頼む」「鳥肌立った」「これは泣く」「三笘の意思は田中が引き継ぎ、南野の意思は久保が引き継ぐのか」「後藤啓介9番はアツい」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）