14年ぶり来日、最後の機会とされる傑作と滞在！ リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション「フェルメール展コラボレーション宿泊プラン」

記事ポイント 《真珠の耳飾りの少女》14年ぶり来日に合わせ、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが展覧会連動の宿泊プランを4種類展開閉館後に美術館を貸し切れる夜間特別鑑賞券付きプランは2026年8月30日・9月2日の2日間限定コラボグッズはフェイラーハンカチとミッフィーマスコットの2種、グッズのみ付きの素泊まりプランは16,200円〜 《真珠の耳飾りの少女》14年ぶり来日に合わせ、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが展覧会連動の宿泊プランを4種類展開閉館後に美術館を貸し切れる夜間特別鑑賞券付きプランは2026年8月30日・9月2日の2日間限定コラボグッズはフェイラーハンカチとミッフィーマスコットの2種、グッズのみ付きの素泊まりプランは16,200円〜

マウリッツハイス美術館館長が「おそらく最後の機会」と述べるヨハネス・フェルメールの《真珠の耳飾りの少女》が、2012年以来14年ぶりに来日します。

大阪中之島美術館での展覧会開催に合わせ、徒歩約10分に位置するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが展覧会連動の宿泊プランとレストラン企画を展開します。

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション「フェルメール展コラボレーション宿泊プラン」





販売：リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島）予約受付開始：2026年6月5日（金）正午宿泊期間：2026年7月20日（月・祝）〜9月27日（日）チェックインまで宿泊予約フリーダイヤル：0120-116180（平日9:00〜18:00／土日祝10:00〜16:00）レストラン総合案内：06-6448-0354（10:00〜18:00）

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションは、大阪中之島美術館で2026年8月21日（金）から9月27日（日）まで開催される「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」に連動し、展覧会鑑賞券・コラボレーションディナーまたはランチ・限定グッズをセットにした宿泊プランを4種類用意しています。

宿泊プランの予約受付は2026年6月5日（金）正午より開始されます。

2012年の「マウリッツハイス美術館展」では約120万人が来場した《真珠の耳飾りの少女》は今回が14年ぶりの来日で、オランダのマウリッツハイス美術館所蔵の縦44.5cm×横39.0cmの油彩作品です。

青と黄のターバンを巻き白い真珠のイヤリングをつけた少女が黒背景の中で振り返るこの1665年頃の作品は、国内外から大きな注目を集めています。

《真珠の耳飾りの少女》--展覧会概要





大阪中之島美術館 5階展示室（大阪市北区中之島4丁目3-1）では、会期中無休で「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」が開催されます。

開場時間は9:30〜17:00（最終入場16:30）ですが、8月28日・9月4日・9月11日・9月18日〜9月27日は20:00まで延長され、入場は19:30まで受け付けられます。

4つのコラボレーション宿泊プラン

展覧会の楽しみ方や予算に応じた4種類のプランが用意されており、いずれにもホテルオリジナルデザインのカードキー（1名1枚）が付属します。

最上位のディナーセットプランは62,150円〜（夕朝食付）、グッズのみが付くベーシックプランは16,200円〜（素泊まり）と選択肢が幅広く設定されています。

フェルメール展鑑賞券＆ディナーセット 宿泊プラン





宿泊期間：2026年7月20日（月・祝）〜9月27日（日）チェックインまで客室タイプ：2シングルグランド クラブ料金：62,150円〜（1泊1室2名利用時・1名料金／夕朝食付／消費税・サービス料含む／宿泊税別）セット内容：「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」鑑賞券（1名1枚・利用期間2026年8月21日〜9月27日）、29階「レストラン シャンボール」コラボレーションディナーコース、フェルメール展コラボレーショングッズ「フェイラーハンカチ」（1名1枚）、オリジナルカードキー（1名1枚）、クラブラウンジ（アフタヌーン・イブニング・カクテル・朝食）利用





ホテル29階のグランメゾン「レストラン シャンボール」は、クリスタルシャンデリアと赤カーペットが広がる空間に白いテーブルクロスの円卓が並び、大窓から大阪市街の高層ビル群を見渡せます。

コラボレーションディナーコースに加え、クラブラウンジではアフタヌーン・イブニング・カクテル・朝食を利用でき、展覧会鑑賞からディナー・翌朝食まで一日を通じたステイが構成されています。

コラボグッズの「フェイラーハンカチ」は黒地に赤縁のタオル地製で、少女の顔・青と黄のターバン・白い真珠の耳飾りが織り柄で細かく再現されています。

フェルメール展夜間特別鑑賞券＆ランチセット 宿泊プラン





宿泊日：2026年8月30日（日）、9月2日（水）の2日間のみ客室タイプ：1キングスイートコーナールーム、他料金：58,900円〜（1泊1室2名利用時・1名料金／昼食付／消費税・サービス料含む／宿泊税別）セット内容：「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」夜間鑑賞券（1名1枚・夜間内覧日：8月30日・9月2日）、29階「レストラン シャンボール」コラボレーションランチコース、フェルメール展コラボレーショングッズ「真珠の耳飾りのミッフィー」マスコット（1名1個）、オリジナルカードキー（1名1枚）

夜間特別鑑賞券は通常販売されない特別券で、8月30日と9月2日の閉館後に大阪中之島美術館での鑑賞が可能です。

コラボグッズ「真珠の耳飾りのミッフィー」マスコットは、黄色コーデュロイ服に青いターバンを纏ったミッフィーがゴールドボールチェーン付きのぬいぐるみキーホルダーとして仕上げられています。

フェルメール展夜間特別鑑賞券セット 宿泊プラン

宿泊日：2026年8月30日（日）、9月2日（水）の2日間のみ客室タイプ：1キングスイートコーナールーム、他料金：33,600円〜（1泊1室2名利用時・1名料金／素泊まり／消費税・サービス料含む／宿泊税別）セット内容：「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」夜間鑑賞券（1名1枚）、フェルメール展コラボレーショングッズ「真珠の耳飾りのミッフィー」マスコット（1名1個）、オリジナルカードキー（1名1枚）

ランチコースを外したシンプルな構成で、夜間特別鑑賞券と「真珠の耳飾りのミッフィー」マスコットのセットが33,600円〜（素泊まり）で用意されています。

1キングスイートコーナールームに宿泊しながら、閉館後の静かな美術館で作品と向き合えます。

フェルメール展グッズセット 宿泊プラン

宿泊期間：2026年7月20日（月・祝）〜9月27日（日）チェックインまで客室タイプ：2ダブルスタンダード、他料金：16,200円〜（1泊1室2名利用時・1名料金／素泊まり／消費税・サービス料含む／宿泊税別）セット内容：フェルメール展コラボレーショングッズ「オリジナルポストカード」（1名1枚）、オリジナルカードキー（1名1枚）

4プランの中で最も手軽な構成で、2ダブルスタンダードへの素泊まりに「オリジナルポストカード」とオリジナルカードキーが付属します。

展覧会鑑賞を軸に大阪滞在を計画する場合の入門的な選択肢となっています。

レストラン・バー コラボレーションメニュー

館内直営レストラン・バーでは、《真珠の耳飾りの少女》から着想を得たコラボレーションメニューが2026年7月20日（月・祝）から9月27日（日）まで提供されます。

ラインナップはフェルメールコース・フェルメールデザート・フェルメールカクテルなどで、詳細は後日発表されます。

宿泊プランの利用にかかわらず、展覧会の世界観をレストラン・バーで体感できます。

《真珠の耳飾りの少女》は14年ぶりの来日で、マウリッツハイス美術館館長が「おそらく最後の機会」と語る希少な展覧会への滞在として、62,150円〜のフルセットプランから16,200円〜のグッズセットプランまで4段階の宿泊プランが設定されています。

宿泊予約は2026年6月5日（金）正午より受け付けられます。

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション「フェルメール展コラボレーション宿泊プラン」の紹介でした。

(C) Mauritshuis, The Hague

(C) Mercis bv

よくある質問

Q. 夜間特別鑑賞券はどの日程で利用できますか？

A. 2026年8月30日（日）と9月2日（水）の2日間です。

いずれも通常販売されない特別券で、フェルメール展夜間特別鑑賞券＆ランチセット 宿泊プランおよびフェルメール展夜間特別鑑賞券セット 宿泊プランに付属します。

Q. 食物アレルギーがある場合はどうすればよいですか？

Q. 宿泊プランの料金は3名以上でも適用されますか？

A. 表記の料金は1泊1室2名利用時・1名料金です。

3名以上での宿泊についてはホテルへの問い合わせが必要とされています。

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