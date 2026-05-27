風間俊介と医師が語る「HPV」 男女ともに関係＆若者にも感染リスク
俳優の風間俊介と小児科医・感染症専門医の岩田敏医師が、男子にも女子にも関係するヒトパピローマウイルス「HPV」について語った『子どもたちの未来のために』の対談記事が、27日よりMSDのホームページにて公開された。
HPVは主に性交渉により感染し、がんなどの深刻な疾患を引き起こすウイルスであり、男女ともに感染する。女性にとっては子宮頸がんとの関連、男性にとっては肛門がんや性器周辺にイボができる尖圭コンジローマなどを引き起こす可能性があり、若者にも感染のリスクがある。
【写真】風間俊介がHPVについての疑問や気づきを投げかける
MSDでは、2025年10月より風間を起用した啓発キャンペーン「HPV、それは僕らの未来に関係すること。」を開始し、学校を舞台に風間が先生役となって生徒たちに語りかけるCMを展開している。
本対談では、風間と岩田医師の間で、HPVの感染の割合や予防対策など、HPVに関する知識を分かりやすく解説している。
HPVは主に性交渉により感染し、がんなどの深刻な疾患を引き起こすウイルスであり、男女ともに感染する。女性にとっては子宮頸がんとの関連、男性にとっては肛門がんや性器周辺にイボができる尖圭コンジローマなどを引き起こす可能性があり、若者にも感染のリスクがある。
【写真】風間俊介がHPVについての疑問や気づきを投げかける
MSDでは、2025年10月より風間を起用した啓発キャンペーン「HPV、それは僕らの未来に関係すること。」を開始し、学校を舞台に風間が先生役となって生徒たちに語りかけるCMを展開している。
本対談では、風間と岩田医師の間で、HPVの感染の割合や予防対策など、HPVに関する知識を分かりやすく解説している。