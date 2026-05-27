俳優 風間俊介×医師 岩田敏 HPV対談企画『子どもたちの未来のために』

写真拡大

俳優の風間俊介と小児科医・感染症専門医の岩田敏医師が、男子にも女子にも関係するヒトパピローマウイルス「HPV」について語った『子どもたちの未来のために』の対談記事が、27日よりMSDのホームページにて公開された。

　HPVは主に性交渉により感染し、がんなどの深刻な疾患を引き起こすウイルスであり、男女ともに感染する。女性にとっては子宮頸がんとの関連、男性にとっては肛門がんや性器周辺にイボができる尖圭コンジローマなどを引き起こす可能性があり、若者にも感染のリスクがある。

【写真】風間俊介がHPVについての疑問や気づきを投げかける

　MSDでは、2025年10月より風間を起用した啓発キャンペーン「HPV、それは僕らの未来に関係すること。」を開始し、学校を舞台に風間が先生役となって生徒たちに語りかけるCMを展開している。

　本対談では、風間と岩田医師の間で、HPVの感染の割合や予防対策など、HPVに関する知識を分かりやすく解説している。