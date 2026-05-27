ハスキーさんの悶絶級のおねだりがSNSで話題を集めています。椅子から降りるのが怖くなりパパに抱っこを要求…！？投稿には「尻尾フリフリ」「抱っこされたくて登った！？」「かわえぇぇ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ふいに椅子に乗ってしまった大型犬→降りるのが怖くなり…『抱っこで降ろして』とおねだりする光景】

自分で椅子に乗ったのに…

TikTokアカウント「husky_nina」の投稿者さんは、2匹のハスキーさんとの賑やかな暮らしを随時紹介しています。今回の主役は、お姉ちゃん犬「ニーナ」ちゃんの可愛すぎるお姿。

とある日、ふとニーナちゃんの姿を探すと椅子の上に乗っていたそう。でもなんだか様子がおかしい…。自分で乗ったはずなのに、落ち着かずソワソワして助けを求めるようなニーナちゃん。

ママが『おりれないの？』と聞くと「そうです！」とばかりに目線を合わせてきたといいます。そのお顔は何かを期待しているようにも見えますが、なぜでしょう…！？

赤ちゃんすぎるおねだりに悶絶♡

様子を見ていたパパがニーナちゃんの元へ。『抱っこ？』『おいで』と優しく声を掛けると、怖がりながらも嬉しそうにパパのそばへ…！

尻尾をフリフリし、お耳もぺったんこのニーナちゃんを見ると、最初から抱っこを期待していたことは一目瞭然！あざと可愛さにニンマリしてしまいます。パパにお顔をくっつけておねだりする姿は、まるで赤ちゃんのよう…！

確信犯な可愛いわんこ♪

大型犬のニーナちゃんを抱きかかえるのはパパと言えども一苦労ですが、当のニーナちゃんはこれ以上ないほどご満悦な模様。パパの肩にちゃんと前足を乗せて抱っこは完璧です。

そろそろ…とパパがおろそうとしても「イヤだ！」とよじ登るニーナちゃん。完全に『抱っこされたくて椅子に乗った説』が立証された瞬間に、笑いをこらえることができません…！

大きな体で甘えん坊さん♡ニーナちゃんのおねだりに応えるために、パパの体力作りも必須…かもしれませんね。

この投稿には「抱っこされたらおりませんって感じ(笑)」「甘えて可愛いね♡」といったコメントが寄せられています。愛犬のおねだりほど可愛いものはないですよね！

ニーナちゃんと、妹犬ジュナちゃんの賑やかな日常は、TikTokアカウント「husky_nina」を要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「husky_nina」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております