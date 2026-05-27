アンカー・ジャパンは、「Soundcore」から、独自開発のAIチップを初搭載した完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル「Soundcore Liberty 5 Pro Max」および「Soundcore Liberty 5 Pro」を発売した。価格は「Max」が3万6990円、「Pro」が2万6990円。

Soundcore Liberty 5 Pro

独自開発のAIチップ「Thus」で処理性能が150倍に

同社が独自に開発したAIチップ「Thus」（ザス）を初めて搭載した。従来のチップと異なり、情報を処理するCPUと保管するメモリを一体化させる構造で、データ移動にかかる消費電力を大幅に削減した。この省電力化により、イヤホン内部での演算処理性能は前モデルの「Soundcore Liberty 4 Pro」と比較して約150倍に向上した。

ノイズキャンセリング機能には、Anker史上最高性能とする「ウルトラノイズキャンセリング 4.0」を投入。チップの圧倒的な処理能力に加えて、左右合計で8つのセンサーがリアルタイムで周囲のノイズを低減することで、前モデル比で約2倍のノイズキャンセリング強度を達成した。

ギネス世界記録認定の通話品質やケース上のディスプレイ

通話性能もアップデートされており、8基のマイクに加えて新たに骨伝導センサーを組み合わせている。「Thus」による高度なAI処理能力を加えることで周囲の雑音を強力に除去し、自分の声だけをクリアに届けられる。これにより、完全ワイヤレスイヤホンにおける最高通話性能スコア（G-MOS）としてギネス世界記録に認定された。

音響面では、9.2mmのダイナミックドライバーを搭載。歪みをおさえながら迫力と繊細さを両立したクリアな中高音域と、厚みのある低音を再生できる。LDACコーデックによるハイレゾ音源再生や、Dolby Atmosに最適化された臨場感のある立体音響にも対応する。

また、充電ケースの表面にはスマートディスプレイを搭載した。イヤホンやケースの電池残量を確認できるだけでなく、ノイズキャンセリングの強度調整やモード切り替えといった各種操作を、スマートフォンのアプリを開くことなくケースでできる。

上位モデル「Max」はケースにAIボイスレコーダーを内蔵

最上位モデルとなる「Soundcore Liberty 5 Pro Max」では、充電ケース本体にAIボイスレコーダー機能が一体化されている。ケースのボタンを押すだけで、対面での会議や商談、インタビューなどの音声をそのまま録音できる。録音された音声データは、AIによって文字起こしから要約までを自動でできる。

Soundcore Liberty 5 Pro Max

そのほかの仕様として、最新のBluetooth 6.1に対応し、最大3台の機器と同時に接続できるマルチポイント接続をサポートする。バッテリー駆動時間はノイズキャンセリングモードがオンの状態で、イヤホン単体で最大6.5時間、充電ケースを併用することで最大28時間の音楽再生が可能となっている。さらに、Proは通常のワイヤレス充電、Maxはマグネット式のワイヤレス充電に対応する。

カラーバリエーションは、Soundcore Liberty 5 Pro Maxがミッドナイトブラック、シャンパンゴールドの2色展開。Soundcore Liberty 5 Proがミッドナイトブラック、パールホワイト、スカイブルー、シルバーピンクの4色展開となっている。