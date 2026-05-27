京都で「シュガーバターの木」 今日からポップアップ開催　累計10億個超の人気スイーツ、限定シャインマスカット味も

バターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』が2026年5月27日から6月2日まで、京都高島屋S.C.にて初のポップアップストアをオープンする。 累計10億個を突破した「シュガーバターサンドの木」のほか、夏季限定の爽やか な新商品も登場する。

定番も期間限定も揃う 食べ比べセットも

「全粒粉やライ麦仕立てのバターリッチなシリアル生地に、とろけるショコラのミルキーな味わい」（同社）が魅力のシリアルスイーツブランド『シュガーバターの木』。2010年に誕生して以来、1番人気の「シュガーバターサンドの木」をはじめ、そのやみつきになる美味しさでファンを増やし続けている。

「全粒粉やライ麦など7種素材の特製シリアル生地に発酵バター香るオリジナルブレンドバターとシュガーをかけあわせてこんがり焼いた、くせになる香ばしさとサクサク食感」

2026年5月27日から6月2日の期間中に「京都郄島屋S.C.」にてオープンするポップアップストアでは、定番商品に加え、夏限定の新作「シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ」も登場。

夏限定の新作「シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ」

「国産シャインマスカットの果汁を練りこんだミルキーなホワイトショコラ。みずみずしい国産シャインマスカット⾹る5種素材のシリアル⽣地でサンドしました」と同社はアピール。夏にふさわしい爽やかさを感じられる。

ほかにも、定番の「ホワイトショコラサンド」と夏季限定の「シャインマスカットショコラサンド」をどちらも楽しめる食べ比べセットや、「焦がしバターキャラメル」を加えた3種の詰め合わせ“初夏コレクション”など、シーンに合わせて選べる商品が揃う。

日常のちょっとしたご褒美や、贈り物にもぴったりの「シュガーバターの木」をこの機会に存分に味わいたい。

「京都郄島屋S.C.」ポップアップストア 商品ラインナップ

■【夏限定】シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ お買得パック10個入 税込1031円

【夏限定】シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ お買得パック10個入 税込1031円

■シュガーバターサンドの木（ホワイトショコラ）お買得パック10個入 税込901円／14個入 税込1350円

シュガーバターサンドの木（ホワイトショコラ）お買得パック10個入 税込901円／14個入 税込1350円

■シュガーバターの木 サンドコレクション（ホワイトショコラ・シャインマスカットショコラ） 12個入 税込1350円／16個入 税込1781円

シュガーバターの木 サンドコレクション（ホワイトショコラ・シャインマスカットショコラ） 12個入 税込1350円／16個入 税込1781円

■シュガーバターの木 コレクション（ホワイトショコラ・シャインマスカットショコラ・焦がしバターキャラメル）32個入 税込3240円

シュガーバターの木 コレクション（ホワイトショコラ・シャインマスカットショコラ・焦がしバターキャラメル）32個入 税込3240円

開催期間：2026年5月27日〜6月2日

開催場所：京都郄島屋S.C. 百貨店1階 ゆとりうむ特設会場

営業時間：10時〜20時

※早期完売の可能性あり

【画像】一度食べたらやみつき！ 「シュガーバターの木」ポップアップストア商品ラインナップ（6枚）