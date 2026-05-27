【漢字間違い探しクイズ】見つけると快感！「綱」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「綱」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 同じ糸へんを持つ漢字だからこそ、違いを見抜くのは至難の業。集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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▼解説
「綱」と「網」はどちらも「糸へん」を持つ漢字ですが、右側のパーツが異なります。「綱」の右側は「岡」、「網」の右側は「罔」で、内部の構造が違います。左のへんが同じため、ぱっと見では気づきにくい難問です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「綱」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 同じ糸へんを持つ漢字だからこそ、違いを見抜くのは至難の業。集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。
問題：「綱」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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正解：網正解は上から4つ目、左から10つ目の「網」でした。
▼解説
「綱」と「網」はどちらも「糸へん」を持つ漢字ですが、右側のパーツが異なります。「綱」の右側は「岡」、「網」の右側は「罔」で、内部の構造が違います。左のへんが同じため、ぱっと見では気づきにくい難問です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)