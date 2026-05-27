久慈暁子＆バスケ渡邊雄太、結婚4周年の夫婦ショットに反響「体型を昔と変わらず維持してるのはすごい」
元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは5月26日、自身のInstagramを更新。夫でプロバスケットボール・B.LEAGUE（Bリーグ）の千葉ジェッツに所属する渡邊雄太選手との、結婚4周年を報告しました。
【写真】結婚4周年の久慈暁子＆渡邊雄太
コメントでは「結婚記念日おめでとうございます 素敵な夫妻で本当に素敵」「なんかホッコリします」「おふたりを見ていると温かいですねー」「素敵な投稿に幸せな気持ちになります。お子様と共に穏やかな時間が流れますように」「久慈ちゃんとてもかわいい〜」「お子様誕生して、その体型を昔と変わらず維持してるのはすごいです」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】結婚4周年の久慈暁子＆渡邊雄太
「素敵な夫妻」久慈さんは「4th wedding anniversary（4回目の結婚記念日）」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目が渡邊選手とのツーショットです。高級感のあるレストランで、並んで座っています。2枚目は渡邊選手が撮影したのでしょうか、久慈さんのソロショットです。黒いシースルートップスを着た、美しい姿が際立っています。
「無事出産いたしました」4月13日には「The best day in my life 柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です」と、出産を報告していた久慈さん。今回投稿した3枚目の写真には、哺乳瓶も写っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)