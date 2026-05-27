タレントのダレノガレ明美さんが、自身のXを更新。学歴と職業差別についての投稿が、5月27日18時15分現在、400万インプレッションという大きな反響を呼んでいます。

【写真を見る】【 ダレノガレ明美 】 学歴と職業差別に持論「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」



ダレノガレさんは「わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ」「みんな頑張ってんだよ。いろんな道で」「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」と投稿しました。



すると学歴と職業差別についての論争が始まり、「学歴差別は多分都心の方が多い。地方は全然気にしてない笑」「みんな、いろんな道で頑張ってるんだから」「肩書きだけで人を見るより、その人がどう生きてるかの方が大事だよね」「大事なのは今とこれから」「人を見下す言葉より、尊重できる人の方がずっと素敵」など、多数のコメントが寄せられました。



ダレノガレさんはこの大きな反響に対して、「みんな一生懸命 いろんな言ってくれてありがと」と感謝を伝えました。





【担当：芸能情報ステーション】