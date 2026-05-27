第36回「かわいすぎる人よ！」／鈴原希実のネガティブな性格がちょっとだけ明るくなる本
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時々ふと思うことがあります。
みんな普段何を考えて生きているんだろうと。
私は割と昔から哲学っぽいことを考えたり、そういった本を読むのが好きで、頭の中でずっとそのようなことを考える癖があります。
じゃあ、みんなはどうなんだろう。
最近はこれまで以上に色んな情報に触れる機会が増えて、色んな人の気持ちや意見が気軽に文字で見られるようになりました。
もちろんそこに利点はたくさんあると思うのですが、色んな情報があまりに多く飛び交っていると偶に頭がこんがらがってしまって、果たして自分は今どこの次元に存在しているのだろうと疑問に思ってしまうこともあったりするのです。
これが結構難しいことだと思うのですが、今回紹介する本にはこのヒントが沢山隠されていると感じました。
ということで今日ご紹介するのは「かわいすぎる人よ！」です。
こちらの作品は、
外見に自信がない少女・メイは、容姿端麗な叔父さんがうらやましい。
でも、叔父さんにとってはメイが一番かわいらしいのです！仲良しふたりのあたたかな同居生活
というのがあらすじとなっています。
この作品は様々な登場人物が登場します。
容姿端麗な叔父さんや、人気者のクラスメイトなど様々な登場人物が出てくる中で、私はメイちゃんが一際輝いているなと感じました。
メイちゃんは大人しくあまり目立つタイプではないのですが、周りの人に優しさを伝播させられる芯の温かさがあって、その姿に私はすごく心打たれました。
クラスメイトが悩んでいる時に、一緒に寄り添って悩んでくれたり、ふとした優しさを与えられる。
そんなメイちゃんだからこそ周りにも温かい人達が集まって心穏やかな時間が続いていくのだろうなと感じました。
つい急いてしまう日々の中で、メイちゃんのような温かさを常に持っていたいなと思いますし、これを読んでくださっているみなさんにも温かさを伝播させられる人になれたなら嬉しいなと思います。
ぜひみなさんもこの作品を読んで、ほっこりとした気持ちになってみてはいかがでしょうか？