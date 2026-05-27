かつて人気者だった兄が地味になってしまった理由とは？ 正反対の双子兄弟が織りなす、ややこしくて愛おしい物語が遂に完結！『されどふたご』【書評】
【漫画】本編を読む
『されどふたご』（西公平/KADOKAWA）は、正反対の性格を持つ双子の男子高校生の物語。互いを大切に思いながらも、噛み合わないふたりのこじれた姿を描いたコメディだ。
主人公は双子の兄・大地と弟・空。地味でさえない大地と、社交的でモテる空は、同じ顔を持ちながら正反対の生活を送っていた。かつて、大地の方が社交的で人気者だったのだが、今では見る影もないために、空はそんな大地の姿を見るたびにモヤモヤしていた。それは大地を嫌っているのではなく、彼が「モテない」のが嫌だからで、「兄の魅力を周囲に知らしめたい」という空の強い思いが物語を動かしていくのだ。
それは小5の3学期。当時の大地はまだ人気者で、逆に空はパッとしない存在だった。そんなある日、ひとりの女子生徒がふたりのクラスに転入してくる。空は彼女のことが好きになり、仲良くなりたいと大地に相談すると、大地は奥手だった空のために彼女と積極的に交流していく。だがその行動がある事件を起こし、そして空から放たれた意外な一言が大地を大きく変えたのだった。夏祭りでその過去を初めて知った空は――。
双子という近すぎる存在だから見えないことがあり、大切に思うから言えないことがある。互いを思いやる気持ちは同じでも、素直になれない「ややこしさ」が本作の魅力だ。少しだけその「ややこしさ」を解消できたふたりのその後を、ぜひ本書を手にとって見届けてほしい。
文＝ゆくり