巨人・阿部慎之助前監督が18歳の長女への暴行容疑で逮捕されるという衝撃な事件が起こった。東北大学特任教授で人事・経営コンサルタントの増沢隆太さんは「今の時代、親による身体的な叱責も社会的には許容されなくなった。今回の阿部氏の辞任騒動は、その価値観の変化を象徴する出来事だった」という――。

写真提供＝共同通信社 プロ野球・読売ジャイアンツ阿部慎之助前監督が辞任会見（2026年5月26日） - 写真提供＝共同通信社

■「親子ゲンカ」から一夜で監督辞任へ

夜7時のプライムタイム。テレビの臨時ニュースで「巨人軍監督・阿部慎之助氏、暴行で逮捕」という衝撃的な文言が飛び込んできました。当初、少ない情報は臆測を呼ぶも、巨人・阿部慎之助前監督（以下、阿部氏）自身が翌日早々に謝罪会見を開き、同時に長女から父親をかばう経緯説明の手紙も披露されました。

徐々に詳細が伝わるにつれ、これが凶悪な事件などではなく、わずかなボタンの掛け違いの重なりによる巨大なインパクトに至る、「バタフライエフェクト」のような展開も見えてきたのです。

その日、阿部家で起きたのは、ささいな親子ゲンカのようないさかいだったと、長女は説明しています。普段は父娘間でも「ダジャレを読みあい笑い合う仲」であり、今はもう「仲直り」しているという表現からも、深刻なDVや児童虐待というよりは、「親子ゲンカ」の範疇であることを想像させます。

そもそも年頃の娘さんと父親が親しく接すること自体が一般的であるかは一概に判断できませんが、むしろ一般家庭以上に良好な親子関係を築いていることを感じさせる手紙でした。

その手紙の中で明かされた、事件当夜の真相はこうです。発端は、きょうだいゲンカを叱る父親の態度について、長女が相談を試みたことでした。彼女がその相談先として選んだのは、友人や親戚ではなく「チャットGPT」だったのです。

そしてAIに勧められるがままに児童相談センター（以下、児相）への連絡を入れたことで、事態は大きく動きます。

■「そんなつもりは…」で起こるコンプラ違反

平日の日中であれば児相にもカウンセラーなど専門家がいて、もしかしたらその場での話し合いや相談だけで収束した可能性もあります。児童相談所で保護できるのは原則18歳未満の児童です。18歳だった長女は保護対象外となり、強制的に介入できないため、警察への通報に至ったのではないかと推測します。警察にバトンが渡ったことで、緊急性からも逮捕まで至ったと考えられます。一つひとつの事象の歯車は大きなものではなかったかもしれませんが、それが不幸の連鎖をしてしまったと言えるでしょう。

こうして、阿部氏はわずか一晩で、プロ野球セ・パ交流戦の開幕を翌日に控えた巨人軍監督を辞任するまでに追い込まれたのです。

巨人生え抜きの名選手を経て、監督にまで上り詰めた阿部氏だけに、その辞任を惜しむ声は少なくありません。そしてこの一夜にしての急転直下の展開には、理解も心情もついていけないという声も聞こえます。阿部氏の監督としての資質や素養ではなく、この事件の本質はこの「感覚のズレ」にあることを説明したいと思います。筆者は普段、コンプライアンスの指導でさまざまな企業や官公庁を訪れています。実はコンプラ違反やハラスメント問題で一番多いのは悪意による行為ではなく、この「感覚のズレ」であり、「そんなつもりではなかった」という、行為者の行動基準に原因があります。

■子どもへの「愛のムチ」はもう許されない

筆者も昭和の子どもだったので、親や教師からもぶん殴られて育てられた経験があります。スポーツ選手であれば、その育成においては理不尽なシゴキや暴力は日常茶飯事ともいわれた時代です。高校の体育に時間で教師が同級生を蹴り飛ばしているシーンを何度も見ています。

親が子を強く叱るのも、時には愛のムチを振るうことも、かつては常識であり普通なこととして受け入れられていました。しかし、今の令和の時代において、その感覚はもう完全に通用しません。

写真＝iStock.com／solidcolours ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／solidcolours

さすがに教師が生徒を殴れば一発で大問題になることが明らかとなり、学校での体罰は表から消えました。いまだにこうした時代変化を理解していないごく一部の指導者や、本職の教員以外で、生徒に暴力に及ぶ行為が散見され、時折事件化してはいますが、基本的には「教育現場の暴力＝悪」という認識は定着しています。

では家庭における親と子の関係はどうでしょうか。結論から言えば、親であっても同様に暴力は許されません。自分の子どもであっても、いかなる理由による暴力も認められないのです。もちろん、今回の阿部家の件と、社会問題化している凄惨なDV（家庭内暴力）や児童虐待とでは、主旨も意図も違うであろうことは理解しています。

■児相の対応は適切な判断だった

しかし、しつけと称して自分の子どもに暴力を振るう親が実際におり、露見して逮捕されたりしています。そのため、今回の件を虐待暴力と一緒にされることに抵抗を感じる人がいるのも理解できますが、時代が変わり、法律や社会規範の上ではその区別はなくなり、一律に「禁止」となったのです。

親であっても子どもに暴力を振るうことは許されません。それがこの事件のように大きな社会的影響力を持つ組織の一員であり、指導的立場にある人間であれば、「家庭内のことだから仕方ない」で済む問題にはならないのです。この今のコンプライアンス感覚が、職場だけでなく家庭においても適用される社会問題となっているという認識を持たなければなりません。

家庭内トラブルの現場において、その場では笑顔で「大丈夫、平気」と主張したところで、それが表面を取り繕うウソであり、その後深刻な事件につながった事例がある以上、通報があれば関係機関は正当業務として動かなければなりません。したがって、警察から捜査を受けるのも当然の帰結です。また通報がなされた以上、その場の判断で家庭の事情を斟酌(しんしゃく)することは避けるべきです。児相の「疑わしきはまず保護・警察連携」という対応は、令和のシステムとしては完全に「適切」かつ「標準的」なステップだと思います。

■忖度も手加減もしないAIの恐ろしさ

今回、事件を通報するきっかけを作ったのは、デジタルネイティブ世代の長女でした。親子間の問題の相談相手が、友人でも親戚でもなく「AI」だったことを問題視する声もあります。現状のAIには「ハルシネーション（事実認識を誤ってそれらしい嘘を伝える現象）」という、弱点があります。

長女にとっては、児相への連絡によって一気に話がエスカレートしたことや、本人が全く希望していなかった警察との連携が進み、最終的に父親が逮捕されるという結末に至ったことは、想像を絶する衝撃だったはずです。通報者である彼女自身が現場で泣き崩れたという事実からも、これが想定の範囲を大きく超えた結果であったことは間違いありません。

しかし筆者は、今回のチャットGPTは勝手に暴走して間違った通報先を教えたのではく、AIが備えている「セーフティ機能」によるものでないかと考えます。AIは文脈を文字通り解釈し、むしろDVや児童虐待を疑われる情報に接した場合、コンプライアンス視点から、未成年者への保護や安全管理を優先するアルゴリズムにのっとり、安全を担保できそうな「公的機関（児相）」へとシステマティックにつなげたのではないでしょうか。

人間であれば、慎重になり、その後の社会的影響などを考慮したかもしれないが、AIは良くも悪くもそうした手加減をしません。

写真＝iStock.com／Kenneth Cheung ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kenneth Cheung

■「やりすぎ」と言われるくらいの行動が必要

そして、AIの指示通りに通報が行われてしまえば、事態は一気に警察の介入へと進み、もはや誰にも制御できなくなります。

臨時ニュースで報道されるほどの話題となり、巨人軍や親会社である読売新聞が最終的な処分を下す前に、阿部氏自らが事の重大性を察して辞任を決断した流れは、あまりの急展開に驚かされはしたものの、危機管理の観点からは非常に理にかなっていると感じます。

そこまで「巨人軍監督」というブランドの重み、暴力排除という社会の流れの重さを理解し、身を引いた阿部氏の危機意識には、むしろ敬意を表したい気持ちです。

危機管理や謝罪において、世間や相手が「そこまでしなくてもいいのに」「やりすぎ」と感じるくらいの行動を取ることは、将来的な復帰や「次」のチャンスを呼び込む可能性を生みます。今回の阿部氏の場合、一気に辞任にまで行ったことは「やりすぎ」だという声が出ていることからも、選手や監督としての能力評価が高いのであれば、次につながる可能性はあるでしょう。

■この事件をひとごととして捉えてはいけない

とはいえ、「巨人軍監督が逮捕された」というニュースが社会に与えた激震とマイナスイメージは、簡単に拭い去れるものではありません。当然ですが、第一には行動が完全な行き違いであり、警察からの「おとがめなし」まで確定するのが前提です。

次に家族の団結です。不倫問題でも、最大の犠牲者である配偶者が笑顔で許す「絵」は絶対的な説得力になります。阿部氏はこの事件で深く傷ついた娘さんにも気遣いを示しています。

何年か後、家族が団結して、仲睦まじく暮らす姿をメディアや社会に示すことができた時、阿部氏がプロ野球界や社会の表舞台へと何らかの復活をするための契機となるでしょう。

2012年日本シリーズでの、打者としての阿部慎之介選手（写真＝Ship1231／CC-BY-SA-3.0／Wikimedia Commons）

私たち現代の社会人は、職場におけるコンプライアンスやハラスメント防止の意識については、日々の業務を通じて身に染みて理解しているはずです。

しかし、この事件を単なる他人のスキャンダルとして片付けるのではなく、家庭というプライベートな空間においても、もはや「昭和的家族観」や「親の絶対的な意思強要」は通用しないということを、自らの襟を正すための「奇貨」とすべきでしょう。

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増沢 隆太（ますざわ・りゅうた）

東北大学特任教授／危機管理コミュニケーション専門家

東北大学特任教授、人事コンサルタント、産業カウンセラー。コミュニケーションの専門家として企業研修や大学講義を行う中、危機管理コミュニケーションの一環で解説した「謝罪」が注目され、「謝罪のプロ」としてNHK・ドキュメント20min.他、数々のメディアから取材を受ける。コミュニケーションとキャリアデザインのWメジャーが専門。ハラスメント対策、就活、再就職支援など、あらゆる人事課題で、上場企業、巨大官庁から個店サービス業まで担当。理系学生キャリア指導の第一人者として、理系マイナビ他Webコンテンツも多数執筆する。著書に『謝罪の作法』（ディスカヴァー携書）、『戦略思考で鍛える「コミュ力」』（祥伝社新書）など。

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（東北大学特任教授／危機管理コミュニケーション専門家 増沢 隆太）