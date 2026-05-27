スタメン発表の映像で発見した“変化”

■巨人 ー ソフトバンク（27日・東京ドーム）

試合が始まる30分ほど前、東京ドームの“変化”に気づいたファンが胸を熱くした。巨人は27日、本拠地でソフトバンクと対戦。スタメン発表の特別映像に浮かび上がった“決意の姿”が話題を集めている。

前日とは違った映像に、球場からは歓声が沸き起こった。スタメン紹介前に流れる巨人のチーム紹介VTRに、橋上秀樹監督代行が登場。前日の特別映像には、26日に辞任した阿部慎之助前監督が登場していたが、一夜明けたこの日は、橋上監督代行に変更されたようだ。

東京ドームの大型ビジョンで展開される映像は、球場に駆けつけたファンを盛り上げる“ジャイアンツ愛”に溢れた内容。橋上監督代行を発見したファンは「ビジョン変更したね」「橋上監督代行のビジョン映像、前日はなかった」「橋上監督代行に初勝利を」「巨人を頼んだよ」などの声をSNS上に寄せていた。

橋上監督代行となって迎える2戦目は、坂本勇人内野手が「3番・三塁」で先発出場するなど、スタメンを大きく変更して臨む。6連敗阻止へ、ファンとともに勝利を掴み取る。（Full-Count編集部）