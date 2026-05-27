BTS、AL収録曲『2.0』のMVが“1億回再生”突破！名作映画のオマージュでも話題

BTSが、再びグローバルな人気を証明した。

BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『2.0』のMVが、ユーチューブで1億回再生を突破した。

【注目】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”

『2.0』のMVは、パク・チャヌク監督の代表作である映画『オールド・ボーイ』の名シーンをオマージュした演出が特徴だ。古びた廊下を埋め尽くす荒々しい人々と、スーツ姿でエレベーターに乗り込むBTSの対峙構図が、強い没入感を生み出している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

特に、廃墟のような建物の各所で披露されるパフォーマンスと、“BTS 2.0”という新たなフェーズを表現した群舞が目を引く。メンバーたちの演技や特殊メイクがユーモアを加え、キレのあるパフォーマンスと楽曲メッセージを反映した演出によって、作品の完成度をさらに高めている。

『2.0』は、変化と成長を経て新たな転換点に立ったBTSの“現在”を、斬新な感覚で表現した楽曲だ。変則的なリズムが印象的なヒップホップとトラップサウンドの上に「You know how we do」という歌詞を乗せ、余裕と自信に満ちたムードを漂わせている。

また、抑制されたサウンドの中で、それぞれ異なる個性を持つメンバーたちのボーカルが重なり合い、重厚な存在感を放っている。さらに、ケンドリック・ラマーなど世界的なポップスターたちとタッグを組んできたヒップホップの巨匠、マイク・ウィル・メイド・イットが制作陣に名を連ねたことでも話題を集めた。

『2.0』は米ビルボードのメインソングチャート「HOT 100」（4月4日付）に50位で初登場。その後4週連続でチャートインを果たし、収録曲でありながらメインチャート入りするという、BTSの圧倒的な音源パワーを証明した。