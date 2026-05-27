【ピザハット】価格が48%オフ、52%オフ、最大3,091円の「肉の日」を3日間開催　肉系ハーフ&ハーフピザが1,129円から

ピザチェーンの「ピザハット」は、毎月28日･29日の2日間限定で実施している「肉の日」キャンペーンを、5月は5月28日〜30日の3日間で開催する。

対象の肉系ハーフ&ハーフピザ2種を持ち帰り1,129円、配達1,929円で販売するほか、「肉の日 2枚セット」は持ち帰り2,929円、配達3,939円で提供する。文中価格はすべて税込。

〈「直火焼 テリマヨチキン/ペパロニクラシックのハーフ&ハーフ」が最大47.8%OFF〉

「直火焼 テリマヨチキン/ペパロニクラシックのハーフ&ハーフ」は、香ばしい直火焼チキンとペパロニを組み合わせたハーフ&ハーフピザ。別添できざみ海苔が付属する。

持ち帰り:2,205円→1,129円

配達:2,205円→1,929円

※生地はハンドトス、サイズはMサイズ限定。

直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

〈「新･特うまプルコギ/ペパロニクラシックのハーフ&ハーフ」が最大52.7%OFF〉

「新･特うまプルコギ/ペパロニクラシックのハーフ&ハーフ」は、甘辛いプルコギとペパロニを組み合わせたハーフ&ハーフピザ。別添で旨辛コチュジャンソースが付属する。

持ち帰り:2,385円→1,129円

配達:2,385円→1,929円

※生地はハンドトス、サイズはMサイズ限定。

「新･特うまプルコギ/ペパロニクラシックのハーフ&ハーフ」の画像はこちら

〈「肉の日 2枚セット」は最大3,091円OFF〉

「肉の日 2枚セット」は、「直火焼 テリマヨチキン」と「新･特うまプルコギ」の2枚を組み合わせたセット。別添として、きざみ海苔と旨辛コチュジャンソースが付属する。

持ち帰り:6,020円→2,929円

配達:6,020円→3,939円

※生地はハンドトス、サイズはMサイズ限定。

いずれも販売期間は5月28日〜30日の3日間限定。全国のピザハット店舗(一部店舗を除く)で販売する。