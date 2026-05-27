飲食料品の消費税減税をめぐり、政府内で税率を1パーセントとする案が有力となっています。県民はどう受け止めているのでしょうか。

27日に訪ねたのは、福岡県内でレジのシステム開発や販売を手がけるメーカーです。全国でおよそ1000店舗を展開しています。



■担当者

「弊社は、全国の飲食店、カラオケ店、宿泊施設や温浴施設に、レジシステムを導入している会社です。」





■井ノ上フィールドキャスター「今回、0パーセントの話が出てきてどう思いましたか？」■担当者「頭が痛い問題になってきます。」

ことし2月に行われた衆議院選挙で高市首相は、飲食料品の消費税率「2年間ゼロ」という公約を掲げていました。



しかし、税率をゼロにする場合、レジシステムの改修に最長1年程度かかるとされ、現在、税率1パーセントにする案が有力となっています。

■井ノ上フィールドキャスター

「この画面は何の画面ですか。」

■担当者

「税率など様々な設定画面です。弊社のレジですと、1パーセントだったり、8パーセントだったり、数字を変えることで自動計算してくれる仕組みになっています。消費税1パーセントまでは事前に想定済みですが、消費税0パーセントはそもそも想定していないですし、ゼロになるといろいろなところで調整が必要になる、手間もかかる。ほかの大手も同じように想定できていないと思います。」



現在使われているレジの多くが、消費税がある前提で設計されているため、「システムを変えるには、時間とコストがかかる」と頭を悩ませていました。

一方、福岡市内のスーパーでは。



■エムズ美和台店・久松浩一 店長

「1パーセントになると、本体と税込み価格の併記。0パーセントだと、なくさないといけない。」



消費税が変わった場合、値段を表示するポップなど、少なくても3000枚の修正が発生するといいます。それでも。



■久松店長

「いろいろなところで値上がりしていて、消費税減税となると負担が減るので、0パーセントの方がいいです。」



消費者の間で、意見は分かれています。



■買い物客

「時間がかかるなら1パーセントでもいいかなと。そうしたら早く始まるみたいだから。みんな物価が上がってますしね。年金は上がらないし。」

「絶対ゼロです。1パーセントじゃ全然。公約を達成したように見せるけれど。こんなに上がっているんだったら、1パーセントはマイナスだと思う。」



消費減税を議論する「社会保障国民会議」は、6月に中間取りまとめを行う予定で、この結果を踏まえ、高市首相が最終判断する見通しです。

食料品の消費税率は「早さ優先で1パーセント」か、「遅くてもゼロ」か。



めんたいワイドでは今回、FBSアプリでアンケートを実施し、349人に回答をいただきました。



その結果、「早さ優先の1パーセント」が65パーセントと、一刻も早い減税を望む人が多い結果となりました。



1パーセントと回答した人からは「物価高で給料は上がらないので、一刻も早く安くなってほしい」「まず1パーセントに早く下げて、準備でき次第0パーセントにする。できることから速やかにやってほしい」などの意見が寄せられました。



一方、0パーセントと回答した人からは「少ない年金生活で光熱費も上がり、本当にキツイです。せめて飲食料品は無税にしてほしい」「公約を守って実現してほしい」といった声が上がっています。