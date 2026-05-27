ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第11戦 スカパー！・JLC杯」は27日、12Rで優勝戦が行われ、オーバーエージ枠の井本昌也（29＝山口）がイン逃げ快勝。25年6月7日の一般戦以来となる尼崎連続Vを達成した。通算では4回目の優勝。2着は4コース差しの田中駿兵、チルト0.5で捲り差した登玉隼百が3着。中野仁照は1周2マークで転覆失格（選手責任）となった。

最終日は天気が崩れ、雨の落ちる時間帯もあった。井本は「雨が降ってきたので、ちょっと微妙やな…と思っていたんですけど（優勝戦は）雨もやみましたし。いい調整ができたと思います」と万全の態勢でファイナルに臨んだ。

進入は枠なり3対3。インの井本は「いいスタートやなと思いました」とコンマ08で踏み込んだ。「外は見ずに自分のターンをしました」と美しい弧を描いて、一気の押し切りを決めた。

今節は井本だけがオーバーエージ枠での参戦で「あまりない…ですね。めちゃくちゃ寂しかったです（笑い）」と単騎での先輩枠。序盤を3連勝して決定力を発揮し、経験の差を見せつけたが「ちょっと分からないですね…」と謙遜のコメント。

今年初V、昨年6月以来の優勝は尼崎連続優勝となり「大好きです。相性がいい。もう大好きです」とセンプルLove宣言。今年が最後となるプレミアムG1ヤングダービー（9月22〜27日、若松）へ「獲ってSGに行きたいです」と上の舞台を目指す。

◇井本 昌也（いもと・まさや）1997年（平9）3月28日生まれ、山口県出身の29歳。山口支部の120期生として2017年5月2日、徳山で初出走。20年10月5日の浜名湖で初優出。24年10月30日の芦屋で初優勝。23年9月19〜24日の下関ヤングダービーでG1初出場。通算42優出4V。同期は安井瑞紀、佐々木完太、前田篤哉、山本梨菜ら。1メートル67。血液型O。