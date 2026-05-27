「眼福の連続」須田亜香里の入浴ショットに反響「一緒に温泉旅行したい」
元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。入浴ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「眼福の連続」入浴ショットに反響が寄せられた須田亜香里
須田は「5月29日（金）は中京テレビ『キャッチ！』のロケ放送日」と投稿。「写真は少し前に放送されてた三重のVISONへ行った時の！locipoアプリで無料配信されています」と紹介した。
続けて「あの時お風呂ロケ続いてたから、投稿がお風呂だらけになっちゃうなぁと、載せるタイミングを逃していた写真たち。放出しておきます（笑）」と結んだ。
写真では、入浴ショットを複数枚公開。「眼福の連続よ」「一緒に温泉旅行したい」などと反響が寄せられている。
【写真】「眼福の連続」入浴ショットに反響が寄せられた須田亜香里
須田は「5月29日（金）は中京テレビ『キャッチ！』のロケ放送日」と投稿。「写真は少し前に放送されてた三重のVISONへ行った時の！locipoアプリで無料配信されています」と紹介した。
続けて「あの時お風呂ロケ続いてたから、投稿がお風呂だらけになっちゃうなぁと、載せるタイミングを逃していた写真たち。放出しておきます（笑）」と結んだ。
写真では、入浴ショットを複数枚公開。「眼福の連続よ」「一緒に温泉旅行したい」などと反響が寄せられている。