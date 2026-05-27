池田エライザ、ジャイアンツ戦の始球式に登場 三塁側に大きく逸れて大照れ
俳優の池田エライザが27日、東京・後楽園の東京ドームで行われた読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークス戦の始球式に登場した。
【全身ショット】ジャイアンツTシャツを着て大きく振りかぶる池田エライザ
4月16日が誕生日の池田は「416」の背番号の橙魂ユニフォーム姿で登場。豪快なフォームで投げ込んだ1球だったが、大きく三塁側に逸れてしまい、口を手で覆って照れていた。
この日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の第2戦。AI不動産投資「RENOSY （リノシー）」初の冠協賛試合の「RENOSYナイター」として開催。RENOSYのイメージキャラクターを務める池田が始球式を行った。
また、東京ドームのサイネージには、RENOSYのCMなどが流れるほか、「RENOSYナイター」の限定デザインなどがスタジアムを彩った。その他、オリジナルグッズがもらえる特設ブースや、入場時の限定グッズの配布などが行われた。
【全身ショット】ジャイアンツTシャツを着て大きく振りかぶる池田エライザ
4月16日が誕生日の池田は「416」の背番号の橙魂ユニフォーム姿で登場。豪快なフォームで投げ込んだ1球だったが、大きく三塁側に逸れてしまい、口を手で覆って照れていた。
この日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の第2戦。AI不動産投資「RENOSY （リノシー）」初の冠協賛試合の「RENOSYナイター」として開催。RENOSYのイメージキャラクターを務める池田が始球式を行った。
また、東京ドームのサイネージには、RENOSYのCMなどが流れるほか、「RENOSYナイター」の限定デザインなどがスタジアムを彩った。その他、オリジナルグッズがもらえる特設ブースや、入場時の限定グッズの配布などが行われた。