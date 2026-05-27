大阪都構想に賛成か反対か。3回目の住民投票が現実味をおびてきました。

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都構想に向け前進か 「法定協議会」設置議案が大阪市議会で可決

大阪都構想の制度を議論する「法定協議会」。それを設置するための議案が5月27日の大阪市議会で可決されました。

一気に現実味を帯びてきた3度目の住民投票。都構想に向けた第一歩となる法定協の設置には、府と市の両議会において議案の可決が必要です。一貫して賛成していた維新の府議団とは異なり、当初、市議団は、早期の法定協の設置に慎重な姿勢を示していました。

（維新の会 大阪市議団 竹下隆幹事長）「『（都構想は）やらない』と言って出て通していただいた選挙で、いきなりやるのは公約違反になる」

タウンミーティングでは市民から厳しい声「なぜ今3度目？」

市議団が「市民の声を聞きたい」として、大阪市24区の全てで実施したタウンミーティングでは、参加者からは厳しい意見も。

（参加者）

「なぜ今3度目というところの大義をご紹介いただきたい」

「2度の否決は拮抗しておらず、反対多数の否決で廃案だったはず。結果は守ってくれないのはなぜか」

吉村知事に対して「来年春以降の知事続投」求めた市議団

タウンミーティング終了の時点では、市議団は法定協議会の設置について、「来年春の任期までに目指す」としていました。

また、吉村知事に対しては、「旗振り役を担ってほしい」と来年春以降の知事続投を求めていました。こうした中、市議団の方針転換のきっかけとなったのが、知事の発言でした。

続投要求に応じた知事 しかし条件は「住民投票を来年春の知事選と同日に実施」

（大阪府 吉村洋文知事）「次の大阪府知事選に出馬をしたいと思う」

知事続投の要求に応じたことから、市議団は舵を切り、法定協の設置に賛成にすることにしました。

ただし、知事から出された条件は「都構想の住民投票を来年春の知事選と同日に実施すること」でした。

法定協の設置を急ぐことになった市議団。しかし、内部からは「よくないと思っている人は多いと思う。ちょっと強引じゃないかな」「個人的には、期限付きの条件というのは、無しだと思う」とこの対応を疑問視する声も。

他会派から厳しい意見相次ぐ「民主主義に対する重大な冒とく」

そして迎えた、27日の議会。

（維新 高山美佳市議）「都構想は、今なお大阪が手にすべき有力な選択肢のひとつであると考えます」

維新の市議が法定協設置の必要性を強調する中、他会派からは厳しい意見が相次ぎました。

（公明 西徳人市議）「市民が2度示した判断をなかったかのように扱う姿勢そのものが民主主義に対する重大な冒とくと言わざるを得ない」

（自民 荒木肇市議）「年内に協定書を取りまとめる日程では、熟議とは程遠い。住民投票を統一選にあわせようとするあまり、スケジュールありきで本末転倒である」

維新などの賛成多数で設置議案可決も…法定協の先行きは不透明

そして午後3時すぎ、維新などの賛成多数で可決となりました。

設置議案は6月3日に府議会でも可決される見込みで、6月中にも法定協議会が設置される見通しですが、すでに自民の市議団が参加しない方針を示すなど、先行きは不透明です。