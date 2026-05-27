香音が“印象ガラリ”、ロングヘア「バッサリ切りました〜」 “人生で一番短い”新ヘアに反響「えええええええ!!」「待ってボブ可愛すぎる」 野々村真＆俊恵夫妻の長女
タレント・野々村真（61）＆野々村俊恵（62）夫妻の長女で、俳優・モデルの香音（25）が27日、自身のインスタグラムを更新。「バッサリ切りました〜」と報告し、ロングヘアから“印象ガラリ”なイメチェンショットを公開した。
【ビフォー・アフター写真】「えええええええ!!」ロングヘアを大胆カットし“印象ガラリ”な香音
鎖骨の下まであった髪を、フェイスラインあたりまで大胆にカット。香音は「こんなに短いの生まれてはじめて」だと話している。
コメント欄には「えええええええ!!」「めちゃくちゃ短く切ったねー」「待ってボブ可愛すぎる、、！尊い」「香音ちゃんのショートヘア初めて」「お似合いです」「ボブにしても可愛い」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【ビフォー・アフター写真】「えええええええ!!」ロングヘアを大胆カットし“印象ガラリ”な香音
鎖骨の下まであった髪を、フェイスラインあたりまで大胆にカット。香音は「こんなに短いの生まれてはじめて」だと話している。
コメント欄には「えええええええ!!」「めちゃくちゃ短く切ったねー」「待ってボブ可愛すぎる、、！尊い」「香音ちゃんのショートヘア初めて」「お似合いです」「ボブにしても可愛い」などと、さまざまな反響が寄せられている。