先月、横浜市のマンションで女性にけがをさせ、性的暴行を加えようとしたうえ、財布などを奪った事件などで逮捕・起訴された男2人が、同じ日に市内の別の場所で金品を奪い、女性に性的暴行を加えようとした疑いなどで再逮捕されました。

強盗不同意性交と窃盗の疑いで再逮捕されたのは、いずれも住所不定・無職の梶幸男容疑者（42）と村上賢容疑者（45）です。

2人は先月1日、横浜市神奈川区の別のアパートの一室から金品を奪おうとしたうえ、住人の37歳の女性に性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。

警察によりますと、女性に抵抗されたため、2人は逃走したということです。

また、2人は同じ日に区内の別のマンションの一室にベランダから侵入し、商品券6万円分と衣類1着を盗んだ疑いももたれています。

警察は2人の認否を明らかにしていません。

2人は同じ日に区内の別のマンションの一室に侵入し、帰宅した女性にけがをさせて性的暴行を加えようとしたうえ、財布などを奪った事件などでも、すでに逮捕・起訴されています。

捜査関係者によりますと、2人はそれぞれ別の強盗事件や性犯罪で逮捕され、同じ刑務所に服役し、今年、仮出所したばかりだったということです。

東京でも同様の手口の事件が相次いでいて、警察は余罪があるとみて捜査しています。