請求書の処理から資金繰りの対応まで。ヒトによる丁寧な顧客対応が根幹だった銀行のビジネスがいま、「AI」で生まれ変わろうとしています。

GMOあおぞらネット銀行 金子岳人 会長

「AIをフル活用して、AI銀行になっていこうと」

この発表会で打ち出されたのは、“銀行をAIで作り替える”構想です。

具体的にはどういうことなのか？本社での会議を覗いてみると、“心臓部”ともいえる新サービスのデザインについて熱のこもった議論が。

「使い込めば使い込むほど、その人らしくパーソナライズ化」

例えば、客が自分のページで資金繰りを相談すると…

GMOあおぞらネット銀行 CTO本部 矢上聡洋 本部長

「AIが過去のトレンドを分析して来月の予想を出していく、これで安心かどうかが分かる」

煩雑な請求書の処理も、AIが読み取って支払いまで進めることも可能に。客にとって“専属の金融アシスタント”を目指すといいます。

一方、銀行員の仕事もAIによって劇的に変化しています。システム開発を担当している女性は…

社員

「AIを使って、コーディング（コードを書く）のサポートをしてもらっている。（Q. 効率はどうか？）めちゃくちゃ上がっている。体感、半分以上は（時間が）減っている気がする」

この銀行の目標はAIで生産性を100倍にすることですが、金融機関におけるAI活用はいま、急加速しています。

今月、MUFGも個人部門でのGoogleとの提携を発表するなど、国内の金融機関における生成AIの市場は2030年には1500億円規模。いまの2倍以上に拡大する見通しです。

ただ、課題もあります。

片山さつき金融担当大臣（今月22日）

「金融機関に対して、フロンティアAIによる脅威の変化を踏まえ」

システムの弱点を見つけ出す能力が高いとされる新型AI「クロード・ミュトス」が悪用された場合など、懸念もあるのが実情です。それでも…

GMOあおぞらネット銀行 金子岳人 会長

「単なる業務効率化とかではなく、変革を伴って、僕たちのサービスもしくはモデルそのものをチェンジする」

金融機関とAIの融合は客にどのような利便性をもたらすのでしょうか。