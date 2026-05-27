◇MLB ヤンキース15-1ロイヤルズ(日本時間27日、カウフマン・スタジアム)

ヤンキースはこの日、打線が爆発。球団史上初めて先発した9人が2安打以上放つ偉業を記録しました。

打線は初回から3番コディ・ベリンジャー選手のソロに始まり、5番ベン・ライス選手のタイムリーや6番アメド・ロサリオ選手の2ランなど4連打で4点を奪います。

2回には先頭の8番アンソニー・ボルピ選手のソロ、1番トレント・グリシャム選手、2番アーロン・ジャッジ選手にも連打が飛び出し1点を追加。3回も下位打線を中心に5安打で4得点と、序盤で9-0とリードします。

5回には1番グリシャム選手のヒットと、続くジャッジ選手の2塁打で再び1点を加え、6回にも5番ライス選手、6番ロサリオ選手と連打、7回にはグリシャム選手が猛打賞となるソロを記録します。

そして8回には7番ジャズ・チザム選手がこの試合初安打となるソロが飛び出すと、その後、8番ボルピ選手と9番オースティン・ウェルズ選手に連打。9回にもロサリオ選手がこの日2発目となる2ランを放つと、チザム選手がマルチ安打で続き、その後ウェルズ選手も猛打賞となるヒットで締めくくり、終わってみれば合計24安打15得点と相手を圧倒し、ロイヤルズに快勝しました。