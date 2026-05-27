■これまでのあらすじ

式の最中、香奈は夫とほとんど会話することがなかった。そして式が終わると、夫は義母に連れられて義実家へ帰ってしまった。香奈は1人ぼっちだった。母は夫と義母を非常識だと罵るが、「こうなったのは全部お母さんのせい」と感情を爆発させて…。



思えば、私はずっとお母さんの言いなりでした。お母さんからああしなさい、こうしなさいと教えられたことを鵜呑みにして、その通りに生きてきました。

その結果が、この悲惨な結婚式。母は私を「恵まれてる」と言いますが、友人たちの出席もなく、夫からほとんど話しかけられることもない結婚式のどこが恵まれているのでしょうか？一流ホテルでの挙式を誇らしげに語る母に「全部お母さんのおかげ」と言われて、私は気づきました。私、本当にこういう結婚式がしたかったのかな。本当は、友人に囲まれた結婚式がしたかったんじゃなかったかな…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)