ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お義姉さん、食べる勢いすごいっすね〜」失言連発の義弟が結婚!? … 「お義姉さん、食べる勢いすごいっすね〜」失言連発の義弟が結婚!? 自己中ナルシスト義弟の妻は産後どうなった？ 「お義姉さん、食べる勢いすごいっすね〜」失言連発の義弟が結婚!? 自己中ナルシスト義弟の妻は産後どうなった？ 2026年5月27日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義弟のナルシストぶりは結婚してからもまったく変わっていないようで…佳代さんの心労もなかなかのものがありそうです。新居での義弟の発言はなかなかの衝撃で、思わず言葉を失ってしまう気持ち、わかる気がします。そして子どもが生まれた後に二人が目撃した様子とは…？>>【まんが】自己中な義弟が嫌い(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】自己中な義弟が嫌い 反省したと思ったのに…やっぱり本質は変わってなかった【夫から脱却できますか？ Vol.128】 「払えばいいって思ってる？」決めつける店長…偏見だらけの追及で“常習犯認定”された【お宅のお子さんが万引きしました Vol.33】