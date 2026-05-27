義弟のナルシストぶりは結婚してからもまったく変わっていないようで…佳代さんの心労もなかなかのものがありそうです。

新居での義弟の発言はなかなかの衝撃で、思わず言葉を失ってしまう気持ち、わかる気がします。

そして子どもが生まれた後に二人が目撃した様子とは…？

>>【まんが】自己中な義弟が嫌い

(ウーマンエキサイト編集部)