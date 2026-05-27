「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」大沢瑠璃乃役などで知られる人気声優・菅叶和（24）が体調不良のため、複数のイベントへの出演を見合わせることが分かった。27日に所属する「東京俳優生活協同組合」が発表した。

事務所公式サイトで「この度、当組合所属 菅叶和につきまして、体調不良のため、下記公演への出演を大事をとって見送らせていただくことになりました」と報告。

5月28日の「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』生コメンタリー付き上映会および、同30日、31日の「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 6th Live Dream Bloom Garden Party」への出演を見合わせる。

「当日、出演を楽しみにしてくださっていた皆様、共演させていただく予定でした出演者の皆様をはじめ、関係各所の方々には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。早期回復に努めてまいりますので、変わらぬご支援お引き立てのほど、何卒宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。