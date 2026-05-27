「ルーキーシリーズ第１１戦 スカパー！ＪＬＣ杯」（２７日、尼崎）

断然の人気を集めた１号艇の井本昌也（２９）＝山口・１２０期・Ａ１＝がインから逃げ切って勝利。２５年６月の当地戦以来、通算４回目の優勝をルーキーシリーズ２度目の制覇で飾った。２着には田中駿兵（徳島）、３着は登玉隼百（兵庫）が続き、３連単２２２０円と９番人気での決着となった。

今節ただ１人のオーバーエージ枠での参戦となった井本が予選首位からの王道Ｖで貫禄を見せつけた。トップタイとなるコンマ０８の快Ｓを決めると、１Ｍも巧みな旋回で“後輩たち”の攻撃を封じ込め、バック先行。２Ｍで後続に事故もあってそのまま今年初のＶゴールを駆け抜けた。

「いいＳも行けたし、自分のターンもできて大丈夫だと思った」と会心のレースを振り返り、２節連続Ｖとなった尼崎について「大好きです。相性がいい」と満面の笑みを浮かべた。

Ｇ３・ウエスタンヤング（７月１９〜２４日・福岡）とプレミアムＧ１・ヤングダービー（９月２２〜２７日・若松）は３０歳以下の制限で今年が最後の年となるだけに「Ｇ１を取ってＳＧに行きたい」ときっぱり。しっかりと勝利を積み重ね、さらなる大舞台へと思いをはせていた。（中村博格）