3日間限定でドーナツ1個もらえる！「ランディーズドーナツ目黒 アトレ店」が5月28日にオープン。

ロサンゼルス発のドーナツショップ「ランディーズドーナツ（Randy's Donuts）」は、2026年5月28日に国内6号店となる「ランディーズドーナツ目黒 アトレ店」をオープン。5月30日まで、「グレイズドレイズド」1個を各日先着100人にプレゼントする「オープニングキャンペーン」を実施します。

店舗限定ドーナツとテイクアウトバッグも販売

1952年にロサンゼルスで創業し、米国1号店の屋根上にそびえ立つ直径約10mの巨大なドーナツ型サイン看板は、映画やミュージックビデオにも登場するなど、ロサンゼルスのランドマークとしても知られているランディーズドーナツ。

国内6号店となる目黒 アトレ店は、目黒駅に直結の「アトレ目黒1」1階に立地するテイクアウト専門店です。40種類以上のドーナツに加え、Tシャツなどの関連グッズも展開します。

そのオープンを記念し、目黒 アトレ店限定ドーナツ「アーモンドピスタチオココナッツ レイズド」、「チョコテキサス オレンジグリーンスプリンクルズ」を発売するほか、限定グッズ「テイクアウトバッグカーキ（S）」が登場します。

さらに、オープンから5月30日までの3日間限定で、一番人気の「グレイズドレイズド」1個を各日先着100人にプレゼントするオープニングキャンペーンを実施します。

「グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）」（360円）は、ふんわりと軽い食感のイーストドーナツに、つややかなシュガーグレイズをコーティングした一品です。

店舗限定商品

〈ドーナツ（5月28日から6月中旬まで販売予定）〉

・アーモンドピスタチオココナッツ レイズド

ホワイトアイシングのコーティングに、砕いたアーモンドとピスタチオ、ココナッツフレークをトッピング。ザクザク食感とココナッツの風味を楽しめます。

価格は580円。

・チョコテキサス オレンジグリーンスプリンクルズ

広大なテキサス州をイメージしたという、定番サイズの約1.5倍の直径、生地の量約2.5倍のビッグサイズ「テキサス」ドーナツに、濃厚な甘さのチョコアイシングをコーティングし、オレンジとグリーンのスプリンクルをトッピングしています。

価格は580円。

〈グッズ（5月28日からなくなり次第販売終了）〉

・テイクアウトバッグカーキ（S）

ドーナツが4個入るサイズ感で、手土産などにも最適です。

価格は1200円。

店舗限定商品のほかにも、様々なドーナツがあります。

ランディーズドーナツ目黒 アトレ店

所在地：東京都品川区上大崎2-16-9 アトレ目黒1 1階

営業時間：10時から21時

定休日：無休（アトレ目黒に準ずる）

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部