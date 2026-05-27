東京駅や品川駅などでも「1個買うと1個もらえる」発見！PLUSTA・Bellmartで「プリッツ」「タリーズコーヒー」などの無料券が登場《6月1日まで》

JR東海リテイリング・プラスが運営するPLUSTAとBellmartは、2026年5月26日から6月1日までの期間、"1個買うと1個もらえる"お得なキャンペーンを開催中です。

おでかけにうれしいお菓子や飲料の無料券

PLUSTAとBellmartでは、「初夏のおトクがいっぱいウィーク！2026」と題して、"1個買うと1個もらえる"キャンペーンを実施しています。

5月26日から対象の商品は以下の6つ。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す」（540ml）。

1本購入すると同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、伊藤園「タリーズコーヒー バリスタズブラック キリマンジャロ」（390ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、江崎グリコ「BifiXヨーグルトα ドリンクタイプやさしい甘さ」。

1本購入すると、「BifiXヨーグルトα」の「ドリンクタイプやさしい甘さ」「やさしい甘さ脂肪ゼロ」のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、敷島製パン「北海道クリームチーズのタルト」と「沖縄県産紅芋のタルト」。

どちらか1個を購入すると、「厚ぎりバウム」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、春日井製菓「つぶグミ」です。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、江崎グリコ「プリッツ 旨塩レモン」。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも6月2日から8日まで。

通勤やおでかけで東京駅や品川駅などを利用する人は参考にしてみて。

※画像は公式サイト・公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ