千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

5月24日（日）の同番組では、人気芸人をタロットで占った結果にスタジオが騒然となる場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。

「どんな人が合うのか」「どういう出会いがあるのか知りたい」と嘆くウエストランド・井口浩之の恋愛運を占っていった。

りなぴっぴはChatGPTを使ってカードの並べ方を決めるという斬新すぎる手法で占いをスタート。タロットカードを並べ終え、「現在」を示すカードを読み解く場面では、りなぴっぴが「今は不安定な感じ。仕事とうまくバランスが取れない」と指摘する。

そこでノブから「共演者といい感じになることはないのか」と問われると、井口は「先輩とも飲まないって決めたんで」と告白。「いつか怒るんですよね、やっぱり昔の人って。千鳥さんでギリ」とまさかの理由を明かし、千鳥を驚かせた。

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また、棒を持った人たちが争っている絵柄のカードを指して「出会いは…ケンカの場所？」と読み解いたりなぴっぴ。

大悟が「井口は常に揉め事の渦中にいるから、もしかしたら仕事現場？」と推測すると、ノブは「井口、FRUITS ZIPPERと番組してるね？」と閃き、「DEATH」と書かれたカードを指しながら「FRUITS ZIPPERに手を出してDEATHだ…」と不吉な未来を予言した。

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さらに、その後「フルーツが好き」「紫色」というキーワードが飛び出したことで、一同は「るなぴ（仲川瑠夏）だ！」と騒然。

千鳥らが大盛り上がりするなか、井口は「（占いで）言われてるだけで、叩かれてる可能性ある」と困惑の表情を浮かべていた。