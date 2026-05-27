BEAMS50周年記念『キャプテン翼』コラボ　大空翼フィギュアの抽選販売やフォトブースも

〈BEAMS MANGART〉とサッカー漫画『キャプテン翼』のコラボレーションコレクション「キャプテン翼 × BEAMS MANGART ～Catch the Japan Dream!～」が、2026年6月5日より発売される。

【写真】オリジナルユニフォームデザインをまとった大空翼のフィギュアも展開

〈BEAMS MANGART〉は、ビームスが培ってきた独自の視点で、マンガ、アニメ、ゲームといったジャパンカルチャーに対し、ものづくりやブランディングを幅広く手掛けるプロジェクト。今回のコレクションは、BEAMS50周年を記念して企画された。

本コレクションでは、『キャプテン翼』の世界観や作中の印象的なモチーフを落とし込んだ全8型が登場する。Tシャツをはじめ、作中に登場するサッカーボールをモチーフにしたキーホルダー、応援シーンにも活躍するジムサックなど、作品の魅力を日常でも楽しめるアイテムがラインナップされている。

あわせて、BEAMS50周年を記念したオリジナルユニフォームデザインをまとった大空翼のフィギュアも、購入抽選にて販売される。

また、発売に合わせて2026年6月5日から6月14日までの期間、一部店舗ではコレクションに使用されているグラフィックを落とし込んだフォトブースを設置。大空翼と“Japan Dream”を掴むことができたらという設定のもと、一緒に撮影ができるフォトスポットが展開される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）