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台風第6号(チャンミー)
2026年05月27日15時40分発表

【画像】予想進路図を見る　台風6号


27日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯9度25分 (9.4度)
東経136度30分 (136.5度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)

28日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度00分 (13.0度)
東経136度05分 (136.1度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)

29日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度55分 (15.9度)
東経133度55分 (133.9度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

30日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯18度25分 (18.4度)
東経131度00分 (131.0度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 300 km (160 NM)

■沖縄に接近

31日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯21度35分 (21.6度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)
暴風警戒域    全域 400 km (215 NM)

01日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯25度00分 (25.0度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 430 km (230 NM)

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより