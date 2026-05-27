「日経225ミニ」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限11万4773枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の11万4773枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 114773( 114773)
ソシエテジェネラル証券 72284( 72284)
バークレイズ証券 23142( 23142)
SBI証券 52363( 21811)
楽天証券 35981( 16279)
松井証券 12951( 12951)
サスケハナ・ホンコン 7589( 7589)
日産証券 6616( 6616)
JPモルガン証券 5074( 5074)
三菱UFJeスマート 6938( 4114)
ゴールドマン証券 4104( 4058)
マネックス証券 2604( 2604)
ビーオブエー証券 1702( 1702)
フィリップ証券 1295( 1295)
みずほ証券 1217( 1217)
モルガンMUFG証券 1144( 1144)
BNPパリバ証券 993( 993)
インタラクティブ証券 650( 650)
ドイツ証券 517( 517)
岩井コスモ証券 421( 421)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1346( 1346)
ソシエテジェネラル証券 710( 710)
バークレイズ証券 702( 702)
SBI証券 366( 194)
フィリップ証券 134( 134)
日産証券 73( 73)
楽天証券 123( 59)
マネックス証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 70( 40)
JPモルガン証券 29( 29)
松井証券 26( 26)
ドイツ証券 15( 15)
インタラクティブ証券 15( 15)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 66( 66)
ABNクリアリン証券 59( 59)
フィリップ証券 27( 27)
JPモルガン証券 14( 14)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 12( 6)
SBI証券 16( 6)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 114773( 114773)
ソシエテジェネラル証券 72284( 72284)
バークレイズ証券 23142( 23142)
SBI証券 52363( 21811)
楽天証券 35981( 16279)
松井証券 12951( 12951)
サスケハナ・ホンコン 7589( 7589)
日産証券 6616( 6616)
JPモルガン証券 5074( 5074)
三菱UFJeスマート 6938( 4114)
ゴールドマン証券 4104( 4058)
マネックス証券 2604( 2604)
ビーオブエー証券 1702( 1702)
フィリップ証券 1295( 1295)
みずほ証券 1217( 1217)
モルガンMUFG証券 1144( 1144)
BNPパリバ証券 993( 993)
インタラクティブ証券 650( 650)
ドイツ証券 517( 517)
岩井コスモ証券 421( 421)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1346( 1346)
ソシエテジェネラル証券 710( 710)
バークレイズ証券 702( 702)
SBI証券 366( 194)
フィリップ証券 134( 134)
日産証券 73( 73)
楽天証券 123( 59)
マネックス証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 70( 40)
JPモルガン証券 29( 29)
松井証券 26( 26)
ドイツ証券 15( 15)
インタラクティブ証券 15( 15)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 66( 66)
ABNクリアリン証券 59( 59)
フィリップ証券 27( 27)
JPモルガン証券 14( 14)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 12( 6)
SBI証券 16( 6)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース