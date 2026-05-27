「TOPIX先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限8078枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8078枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8078( 8078)
ソシエテジェネラル証券 6897( 6897)
バークレイズ証券 3894( 3894)
ビーオブエー証券 3722( 3722)
ゴールドマン証券 2471( 2465)
JPモルガン証券 1472( 1472)
BNPパリバ証券 923( 923)
モルガンMUFG証券 747( 747)
サスケハナ・ホンコン 744( 744)
日産証券 191( 191)
SBI証券 160( 142)
野村証券 141( 141)
ドイツ証券 81( 81)
HSBC証券 75( 75)
シティグループ証券 69( 69)
UBS証券 63( 63)
みずほ証券 61( 61)
広田証券 47( 47)
インタラクティブ証券 29( 29)
三菱UFJ証券 27( 27)
大和証券 14( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 8( 8)
日産証券 8( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8078( 8078)
ソシエテジェネラル証券 6897( 6897)
バークレイズ証券 3894( 3894)
ビーオブエー証券 3722( 3722)
ゴールドマン証券 2471( 2465)
JPモルガン証券 1472( 1472)
BNPパリバ証券 923( 923)
モルガンMUFG証券 747( 747)
サスケハナ・ホンコン 744( 744)
日産証券 191( 191)
SBI証券 160( 142)
野村証券 141( 141)
ドイツ証券 81( 81)
HSBC証券 75( 75)
シティグループ証券 69( 69)
UBS証券 63( 63)
みずほ証券 61( 61)
広田証券 47( 47)
インタラクティブ証券 29( 29)
三菱UFJ証券 27( 27)
大和証券 14( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 8( 8)
日産証券 8( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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