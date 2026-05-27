「日経225先物」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万4913枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4913枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14913( 12825)
ソシエテジェネラル証券 14389( 12513)
バークレイズ証券 9193( 8954)
サスケハナ・ホンコン 3320( 3320)
モルガンMUFG証券 2317( 2317)
みずほ証券 4476( 2316)
野村証券 3637( 2005)
JPモルガン証券 3280( 1624)
ゴールドマン証券 2996( 1618)
日産証券 1214( 1186)
SBI証券 2018( 1048)
BNPパリバ証券 1184( 967)
三菱UFJ証券 1749( 932)
松井証券 749( 749)
楽天証券 1289( 727)
シティグループ証券 5032( 712)
ビーオブエー証券 566( 343)
ドイツ証券 763( 263)
インタラクティブ証券 203( 203)
UBS証券 594( 197)
大和証券 2012( 0)
SMBC日興証券 111( 0)
岡三証券 80( 0)
三菱UFJeスマート 26( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1091( 491)
SBI証券 340( 302)
BNPパリバ証券 260( 160)
日産証券 154( 154)
ABNクリアリン証券 1132( 132)
三菱UFJ証券 200( 100)
バークレイズ証券 87( 87)
楽天証券 59( 39)
松井証券 31( 31)
ゴールドマン証券 29( 29)
ビーオブエー証券 26( 26)
三菱UFJeスマート 15( 13)
マネックス証券 12( 12)
ドイツ証券 1010( 10)
フィリップ証券 6( 6)
光世証券 4( 4)
みずほ証券 4( 4)
JIA証券 2( 2)
JPモルガン証券 1001( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
SMBC日興証券 500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14913( 12825)
ソシエテジェネラル証券 14389( 12513)
バークレイズ証券 9193( 8954)
サスケハナ・ホンコン 3320( 3320)
モルガンMUFG証券 2317( 2317)
みずほ証券 4476( 2316)
野村証券 3637( 2005)
JPモルガン証券 3280( 1624)
ゴールドマン証券 2996( 1618)
日産証券 1214( 1186)
SBI証券 2018( 1048)
BNPパリバ証券 1184( 967)
三菱UFJ証券 1749( 932)
松井証券 749( 749)
楽天証券 1289( 727)
シティグループ証券 5032( 712)
ビーオブエー証券 566( 343)
ドイツ証券 763( 263)
インタラクティブ証券 203( 203)
UBS証券 594( 197)
大和証券 2012( 0)
SMBC日興証券 111( 0)
岡三証券 80( 0)
三菱UFJeスマート 26( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1091( 491)
SBI証券 340( 302)
BNPパリバ証券 260( 160)
日産証券 154( 154)
ABNクリアリン証券 1132( 132)
三菱UFJ証券 200( 100)
バークレイズ証券 87( 87)
楽天証券 59( 39)
松井証券 31( 31)
ゴールドマン証券 29( 29)
ビーオブエー証券 26( 26)
三菱UFJeスマート 15( 13)
マネックス証券 12( 12)
ドイツ証券 1010( 10)
フィリップ証券 6( 6)
光世証券 4( 4)
みずほ証券 4( 4)
JIA証券 2( 2)
JPモルガン証券 1001( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
SMBC日興証券 500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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