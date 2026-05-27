「ヘッドドレスが…ない…」結婚式当日の大ピンチに新郎が取った行動が男前すぎる!!【既婚者の作者にも話を聞いた】
婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤めだし、いいかも!?と思っていたら…一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた!!衝撃の“ワリカン男”と、おごられて当たり前な“昭和女”は一見わかりあえないと思いきや、互いに少しずつ理解をしていき、ついには付き合うように。
【本編を読む】
さらに、紆余曲折ありながらも、ついに結婚まで辿り着いた2人。結婚式の当日、まさかのハプニングが起こり、2人の絆はここでも試される…!!
古い価値観を引きずっているアラサー婚活女子が、合理主義な理系男子との恋を通じて価値観をアップデートしていくラブコメ作品「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」。14巻が発売されたばかりの同作について、作者のコニシ ナツコさんに話を聞いた。
――14巻発売、おめでとうございます！14巻の見どころを教えてください。
ありがとうございます！14巻はいよいよアイコとこうきの結婚式(披露宴)の回です。1巻の冒頭がマッチングアプリで出会ったアイコとこうきの初回デートで、割り勘問題で揉めるシーンだったので、本当に感慨深いです。ただ、2人の結婚式は一筋縄ではいきません。その辺りも楽しんでいただければと思います。
――結婚式(披露宴)当日にアイコの忘れ物を、新郎・こうきが持ち前の頭脳を活かしながら取りに帰るというエピソードなど、2人の絆が描かれていて感動的な内容でした。コニシさんも結婚式を挙げられたそうですが、当時のことを思い返して…式当日はどうでしたか？何かハプニングなどがあったりしましたか？
私の夫はかなりの心配性なのですが、式当日は朝から緊張で食事も喉を通らないくらいになっていて…結婚式は出会って1年も経っていない時期に挙げたので、そこまでの心配性というか緊張しいだったことにはその日初めて気づいたんです(笑)。それなのに「結婚式を挙げたい」という私の願いを叶えてくれて、あらためて感謝しました。
――こうきもですが、コニシさんの旦那様もすてきな方ですね！最後に、読者へメッセージをお願いします。
2人が出会って奢り奢られ問題で揉めてから、ついに結婚式まで辿り着きました。2人らしい問題が起こりながらも楽しく幸せな結婚式になっています。ぜひお読みください！
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
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さらに、紆余曲折ありながらも、ついに結婚まで辿り着いた2人。結婚式の当日、まさかのハプニングが起こり、2人の絆はここでも試される…!!
――14巻発売、おめでとうございます！14巻の見どころを教えてください。
ありがとうございます！14巻はいよいよアイコとこうきの結婚式(披露宴)の回です。1巻の冒頭がマッチングアプリで出会ったアイコとこうきの初回デートで、割り勘問題で揉めるシーンだったので、本当に感慨深いです。ただ、2人の結婚式は一筋縄ではいきません。その辺りも楽しんでいただければと思います。
――結婚式(披露宴)当日にアイコの忘れ物を、新郎・こうきが持ち前の頭脳を活かしながら取りに帰るというエピソードなど、2人の絆が描かれていて感動的な内容でした。コニシさんも結婚式を挙げられたそうですが、当時のことを思い返して…式当日はどうでしたか？何かハプニングなどがあったりしましたか？
私の夫はかなりの心配性なのですが、式当日は朝から緊張で食事も喉を通らないくらいになっていて…結婚式は出会って1年も経っていない時期に挙げたので、そこまでの心配性というか緊張しいだったことにはその日初めて気づいたんです(笑)。それなのに「結婚式を挙げたい」という私の願いを叶えてくれて、あらためて感謝しました。
――こうきもですが、コニシさんの旦那様もすてきな方ですね！最後に、読者へメッセージをお願いします。
2人が出会って奢り奢られ問題で揉めてから、ついに結婚式まで辿り着きました。2人らしい問題が起こりながらも楽しく幸せな結婚式になっています。ぜひお読みください！
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
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