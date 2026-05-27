サッカーW杯1次リーグのキャンプ地が決定、イラン代表はメキシコに

国際サッカー連盟（FIFA）は5月25日、米国、カナダ、メキシコの共催で行われるワールドカップ（W杯）に出場する48チームの1次リーグにおけるキャンプ地が決定し、イラン代表チームはメキシコにキャンプ地を置くと発表しました。

発表されたリストによると、39チームが米国に、コロンビア、イラン、韓国、メキシコ、南アフリカ、チュニジア、ウルグアイがメキシコに、カナダとパナマがカナダにそれぞれキャンプ地を置きます。

FIFAは、各代表チームのキャンプ地がそれぞれの「第二の家」となり、選手やコーチ、スタッフが1次リーグの大部分の時間をそこで過ごすことになると述べました。W杯の最高執行責任者（COO）のハイモ・シルギ氏は「代表チームのキャンプ地はどの大会においても不可欠な一部だ。チームはそこに根を下ろし、練習し、休養を取り、大会の日常的なリズムを体験する」と強調しました。

日本代表チームは今回が8回目のW杯出場で、オランダ、チュニジア、スウェーデンとグループFに入っています。初戦のオランダ戦の開始時間は日本時間6月15日午前5時です。（提供/CGTN Japanese）