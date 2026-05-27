《真実と実態がわからないから一般論として。子どもの行動により、親の仕事を奪う事態が起きた時に、子どもの行動が間違いと判明したら、親の仕事を元に戻したほうがいいと思う。》

5月25日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕。責任を取って、自ら辞任を申し入れ、翌26日に涙の謝罪会見をおこなった元読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督。おそらくこの件を受けて、冒頭のように語ったのが、実業家でタレントのひろゆき氏だ。

「ひろゆき氏は続けて、《間違いだとわかったら、反省させ、元に戻し、成長する機会を与えるのが教育。子どもが間違いを犯せない社会は良くない》と投稿。27日現時点で、750万回を超えるインプレッション、2400件を超えるコメントが集まる注目度となっています。

すると、数分後、コメント欄にひろゆき氏の妻・西村ゆか氏が、《それ私が2時間前にコーヒー飲みながら話してたやつ》などと投稿。さらに、ゆか氏はユーザーからの『娘さんは悪くない』という指摘に対して《娘ちゃん悪くないよ。児相も警察も悪くないって私は思ってる。ただ辞めさせる案件なのかが、外に見えている情報からは判断しにくくて、これ以上事を荒立てないために首切りしている感がしてる。そうすると、この親子のどちらかにヘイトが向くだけだよなーと》とつづりました」（スポーツ紙記者）

ひろゆき氏の意見に対して、X上では《わかってないなー 親の行動も今のご時世的にはアウトなんだよ だから、潔く阿部も身を引いたんだよ》といった声もあるものの、

《確かに、こっちの方が子供の心理的負担が減る、今のままだと子供にとって一生の傷が残りそう》

《ひろゆき正論すぎる 「親の監督責任」で全部親に押し付けて子供のミスでクビ→後で間違い判明→「あ、終わり」で済ます日本社会が狂ってる》

など、共感の声も多くあがり、意見が真っ二つとなっている。

「とはいえ、25日に現行犯逮捕された阿部氏の呼気からはアルコールも検出されているほか、阿部氏自身も警察の取り調べに対し、長女に言い返されたためカッとなって暴行を加えたと容疑を認めているといいます。

釈放の翌日におこなわれた謝罪会見では、代理人から18歳の娘さんの手紙が読み上げられ、『殴る蹴るといった事実はなかった』ことなどが明かされましたが、逮捕時の阿部氏はかなり取り乱していたとの話もあり、実際に何があったのかはまだよくわかりませんね」

西村ゆか氏が指摘するように、「親子のどちらかにヘイトが向く」ことだけはないようにしてほしいものだが……。