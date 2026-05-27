宮根誠司が、5月26日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、読売巨人軍の監督を辞任した阿部慎之助氏について言及。その発言が波紋を広げている。

「有名人だから大騒ぎになっただけ、とも取れる宮根さんの発言が、批判を集めているようです」（芸能担当記者）

事件は25日夜、阿部氏の自宅で起きた。姉妹げんかを注意した際、言い返してきた18歳の長女に激高した阿部氏は、酒に酔った状態で襟首をつかみ、投げ飛ばしたとして、暴行容疑で現行犯逮捕された。

その後、阿部氏は容疑を認め、深夜に釈放されたが、球団側は「暴力は許されない」と声明を発表。翌26日には、阿部氏本人が涙ながらに監督辞任を表明した。

こうした騒動について、宮根は番組内で、「これ、逆に一般の方だったら、ここまで大きな話になってなくて、『気をつけてくださいね』『こういうことやめてくださいね』ということになるんですけど、これ、ジャイアンツの監督だということで、ここまで大きくなっちゃったというのは正直、ありますよね?」と発言。さらに「ああ、そうか、ジャイアンツの監督だから、と思っちゃったりするんですけど」と続けた。

この発言を、問題がここまで大きくなったのは暴力そのものではなく「巨人軍の監督」という立場だったから、と受け取った視聴者もいたようだ。

ほかにも「たとえば一般の方なら、会社を辞めるというようなことは、ないと思うんですよね」と、著名人であるがゆえに社会的制裁が重くなった、ともとれる発言を繰り返していた。

Xでは、一部の視聴者から

《一般人でも逮捕されりゃ退職に追い込まれるよ》

《ジャイアンツの監督だろうが一般人だろうが、児相・警察の対応は一緒でしょ》

と批判が殺到した。全国紙記者が語る。

「問題視されているのは肩書きではなく、酒に酔って娘に暴力を振るい、警察沙汰になったという事実そのものです。そこを『巨人軍の監督だからここまで騒がれた』としたことで、暴力の深刻さを軽く見ているのでは、という視聴者の反発につながってしまったようです。

また、一般人なら暴力をふるって逮捕されても会社を辞めることはないという論調ですが、実際には、一般人でも家庭内暴力で逮捕されれば職場での立場を失うケースは珍しくありません。さまざまな意味で視聴者とのズレがより際立った形となってしまいました」

まずは、阿部氏の行動の本質をとらえる必要があるということだ。