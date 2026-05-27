本拠地ツインズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスは26日、本拠地でツインズ戦を戦った。8回には「9番・右翼」で先発出場した西田陸浮外野手が安打で出塁。「2番・一塁」で先発出場の村上宗隆内野手が19号2ランを放ち、2人で一時同点に追いつく活躍を見せた。ファンは結成2日目の日本人デュオの“身長差”に注目している。

ホワイトソックスが2点を追う8回の攻撃。先頭の西田が左前安打で出塁すると、1死一塁から村上がリーグトップとなる19号弾を右翼席へ放り込んだ。先にホームインした西田は、本塁付近で村上を待ち構えると丁寧なお辞儀パフォーマンス。ダグアウトでは後ろから村上に抱きつくなど、殊勲の2人が仲睦まじい姿を見せていた。

西田が前日にメジャー初昇格、初先発を果たし結成されたばかりの日本人デュオの活躍に、X上の日本人ファンも歓喜。特に2学年上の村上が188センチ、西田が168センチと身長差20センチの凸凹ぶりに、注目が集まっている。

「後ろついてくる西田、村上と並ぶと本当に小さいなｗ」

「日本人にしてはデカい村上とMLB選手にしては小さい西田との身長差デコボココンビたまらん」

「西田ちっちゃ！こんなに小さいのにメジャー昇格！夢あるな」

「村上と並ぶと西田陸浮の小柄なのが強調されて20cmくらい身長差ない？と思って調べた」

「西田と村上の関係性よすぎるな 同点ツーランで一緒に帰ってくるとか」

「村上と比較すると西田って大人と子供みたいだなあ」

「村上西田コンビ最高。大谷山本コンビとは対照的。ジャイアンとスネ夫の感じ」

村上は5打数1安打2打点、西田は4打数1安打だった。なお試合は延長11回の末に3-5で敗れている。



（THE ANSWER編集部）