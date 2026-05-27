コジプロ×パルコ「STRAND STORE」のグッズ情報公開。Tシャツやトートバッグなどをラインナップ
パルコは、6月6日より開催予定のKOJIMA PRODUCTIONSとコラボレーションした期間限定ストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」の新情報を公開した。
今回は開場のイメージ画像や各メーカーとコラボしたグッズ情報がアナウンス。また、ストアの新たなオリジナルグッズとして新川洋司氏がデザインした原画ポストカードがお披露目された。
DEATH STRANDING 2 × Brain Dead Tote bag 価格：6,600円
KOJIMA PRODUCTIONS × Dickies S/S ワークシャツ、DEATH STRANDING 2 × Dickies S/S ワークシャツ 価格：各13,200円（7月発売予定）
KOJIMA PRODUCTIONS × GEEKS RULE Ludens SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT A 価格：13,200円
KOJIMA PRODUCTIONS × GEEKS RULE Ludens SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT B 価格：13,200円
DEATH STRANDING 2 × ODD TAPE COLLABORATION BLANK CASSETTE Ghost Mech / DHV マゼラン 価格：各2,530円
KOJIMA PRODUCTIONS × ODD TAPE COLLABORATION CASSETTE PLAYER DEATH STRANDING 2 × ODD TAPE COLLABORATION CASSETTE PLAYER 価格：各13,970円（DEATH STRANDING 2 verは6月中旬以降発売予定）
PEOPLEAP:KOJIMA PRODUCTIONS 価格：各10,450円
Skate Board Chopstick Rest:KOJIMA PRODUCTIONS #01 価格：6,930円（6月中旬以降発売予定）
T-VASE:DEATH STRANDING 2 #01 価格：8,800円（6月中旬以降発売予定）
T-VASE:KOJIMA PRODUCTIONS #01 価格：8,360円
Yosemite Camera Strap for KOJIMA PRODUCTIONS 価格：15,500円（7月中旬発売予定）
Yosemite Mobile Strap for KOJIMA PRODUCTIONS 価格：8,800円（7月中旬発売予定）
アヒルーデンス 手ぬぐい 価格：2,420円（7月下旬発売予定）
KOJIMA PRODUCTIONS ちらし 手ぬぐい 価格：2,420円（7月下旬発売予定）
KOJIMA PRODUCTIONS × ディスクユニオン Tシャツ 価格：6,600円
第二弾 Ludens ニットトートバッグ 価格：13,200円（7月発売予定）
第一弾 KOJIMA PRODUCTIONS ニットトートバッグ 価格：13,200円
DEATH STRANDING 2 ラフスケッチ ポストカード Part.2 A～E 価格：各330円（全5種）
(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.