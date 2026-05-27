【KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE】 開催期間：6月6日～8月30日 営業時間：11時～21時 入場料：無料 場所：渋谷PARCO 5F イベントスペース (東京都渋谷区宇田川町15－1)

　パルコは、6月6日より開催予定のKOJIMA PRODUCTIONSとコラボレーションした期間限定ストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」の新情報を公開した。

　今回は開場のイメージ画像や各メーカーとコラボしたグッズ情報がアナウンス。また、ストアの新たなオリジナルグッズとして新川洋司氏がデザインした原画ポストカードがお披露目された。

DEATH STRANDING 2 × Brain Dead Tote bag 価格：6,600円

KOJIMA PRODUCTIONS × Dickies S/S ワークシャツ、DEATH STRANDING 2 × Dickies S/S ワークシャツ 価格：各13,200円（7月発売予定）

KOJIMA PRODUCTIONS × GEEKS RULE Ludens SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT A 価格：13,200円

KOJIMA PRODUCTIONS × GEEKS RULE Ludens SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT B 価格：13,200円

DEATH STRANDING 2 × ODD TAPE COLLABORATION BLANK CASSETTE Ghost Mech / DHV マゼラン 価格：各2,530円

KOJIMA PRODUCTIONS × ODD TAPE COLLABORATION CASSETTE PLAYER DEATH STRANDING 2 × ODD TAPE COLLABORATION CASSETTE PLAYER 価格：各13,970円（DEATH STRANDING 2 verは6月中旬以降発売予定）

PEOPLEAP:KOJIMA PRODUCTIONS 価格：各10,450円

Skate Board Chopstick Rest:KOJIMA PRODUCTIONS #01 価格：6,930円（6月中旬以降発売予定）

T-VASE:DEATH STRANDING 2 #01 価格：8,800円（6月中旬以降発売予定）

T-VASE:KOJIMA PRODUCTIONS #01 価格：8,360円

Yosemite Camera Strap for KOJIMA PRODUCTIONS 価格：15,500円（7月中旬発売予定）

Yosemite Mobile Strap for KOJIMA PRODUCTIONS 価格：8,800円（7月中旬発売予定）

アヒルーデンス 手ぬぐい 価格：2,420円（7月下旬発売予定）

KOJIMA PRODUCTIONS ちらし 手ぬぐい 価格：2,420円（7月下旬発売予定）

KOJIMA PRODUCTIONS × ディスクユニオン Tシャツ 価格：6,600円

第二弾 Ludens ニットトートバッグ 価格：13,200円（7月発売予定）

第一弾 KOJIMA PRODUCTIONS ニットトートバッグ 価格：13,200円

DEATH STRANDING 2 ラフスケッチ ポストカード Part.2 A～E 価格：各330円（全5種）

(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.