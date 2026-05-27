【ユニクロ・GU】でこう違う！ 40・50代が参考にしたい「シアーカーデ」選び方って？

ほどよい肌見せで軽やかに着られる「シアーカーデ」。【ユニクロ】と【GU（ジーユー）】からも、これからの季節に出番が多くなりそうなシアーカーデが登場しています。今回は、それぞれの違いに注目しながら、大人世代がスタイリングに取り入れる際のポイントをご紹介します。

暑い日も取り入れやすいひんやり素材

【ユニクロ】「シアークルーネックショートカーディガン / ウォッシャブル」\2,990（税込）

さらっとした素材感のユニクロのシアーカーデ。ひんやりとした着心地で、暑い日でも快適に着られそうです。ほんのり丸みのあるシルエットながら、ショート丈ですっきり見えを狙えるのもポイント。ワイドパンツやワンピースと合わせてもバランスを取りやすく、軽やかできれいめな着こなしを楽しめます。

お手頃価格がうれしいシアーカーデ

【GU】「ソフトシアーカーディガンQ」\1,490（税込）

GUのシアーカーデは、やわらかな風合いとすっきりとしたシルエットが特徴。コンパクトにまとまり、ボリュームのあるボトムスとも合わせやすそうです。背中の中心に入ったメローデザインが、後ろ姿のさりげないアクセントに。\1,490（税込）という手に取りやすい価格も魅力で、色違いでそろえたくなりそう。

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※こちらの記事ではGU、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。