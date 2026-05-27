女優の夏木マリが26日、自身のインスタグラムを更新。母校の写真をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】描かれたアーチが美しい 大物女優が学んだ母校

夏木は「母校の前を歩く......」とだけ記し、豊島岡女子学園中学校、高等学校と書かれた校門前のショットを投稿。都内にある同校は1892年の女子裁縫専門学校の設立に始まり、1948年に現在の校名に。2022年に創立130周年を迎えた伝統ある学校だ。



この投稿に、卒業生などゆかりのあるファンも反応。「偉大な先輩に感謝」「私は6年間通いました」「母、母の姉妹も卒業生です」「先輩まだまだ頑張って下さい」などの声が届いたほか、「女子校ご出身なんですね」「前を通る度に、マリさんの事を想います」といったコメントが寄せられていた。



夏木は1952年生まれ。73年に歌手デビューし、80年代から演劇にも活動の場を広げ、芸術選奨文部大臣新人賞などを受賞。2001年には映画「千と千尋の神隠し」で湯婆婆役を演じたほか、NHK連続テレビ小説「カーネーション」(11年)や「おかえりモネ」(21年)などに出演している。



（よろず～ニュース編集部）