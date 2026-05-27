ノエル・ギャラガー、新恋人は30歳年下！ お出かけ姿をキャッチ
昨年、16年ぶりのオアシス再結成ツアー「Oasis Live’25」を大成功させたノエル・ギャラガー（58）が、交際を噂されている30歳年下の女性と、ロンドンでのデートをキャッチされた。
【写真】おそろいコーデ？ ノエル・ギャラガー、30歳年下恋人とデート
MailOnlineによると、ノエルの新恋人と噂になっているのは、高級イベント会社のマーケティングマネージャー、ニーナ・ジョンソン（28）。現地時間5月23日の夜、二人はウエストロンドンにあるミシュランガイド2026掲載のレストラン「The Hart」で食事を楽しみ、待機させていた車で去って行ったという。
ノエルは紺のポロシャツにダークカラーのデニムを合わせ、茶色のスエードジャケットを羽織ったカジュアルなルック。ニーナは、ベージュのノースリーブトップスに白いワイドデニムとサンドカラーのブーツをコーディネートしており、ノエルと色味をそろえていた可能性も。
二人は共通の友人を通じて知り合ったと伝えられており、The Sunによれば、この夜は「カップルに見えないように少し距離を置いていた」ものの、とても盛り上がっていたそうだ。
ノエルはこれまでに2度の結婚を経験。最初の妻メグ・マシューズとの間に25歳の娘アナイス、2人目の妻サラ・マクドナルドとの間には17歳の長男ドノヴァンと14歳の次男サニーをもうけている。2023年にサラとの離婚が成立した後は、イベント・マネージャーのサリー・マッシュと約2年間交際していたが、今年3月に破局が報じられた。
なお、新恋人のニーナは娘と変わらない年齢だが、二人は年齢差を気にしていないそう。「二人はとても気が合います。ともに贅沢を愛し、同じところを訪れています」と情報筋が明かしている。
【写真】おそろいコーデ？ ノエル・ギャラガー、30歳年下恋人とデート
MailOnlineによると、ノエルの新恋人と噂になっているのは、高級イベント会社のマーケティングマネージャー、ニーナ・ジョンソン（28）。現地時間5月23日の夜、二人はウエストロンドンにあるミシュランガイド2026掲載のレストラン「The Hart」で食事を楽しみ、待機させていた車で去って行ったという。
二人は共通の友人を通じて知り合ったと伝えられており、The Sunによれば、この夜は「カップルに見えないように少し距離を置いていた」ものの、とても盛り上がっていたそうだ。
ノエルはこれまでに2度の結婚を経験。最初の妻メグ・マシューズとの間に25歳の娘アナイス、2人目の妻サラ・マクドナルドとの間には17歳の長男ドノヴァンと14歳の次男サニーをもうけている。2023年にサラとの離婚が成立した後は、イベント・マネージャーのサリー・マッシュと約2年間交際していたが、今年3月に破局が報じられた。
なお、新恋人のニーナは娘と変わらない年齢だが、二人は年齢差を気にしていないそう。「二人はとても気が合います。ともに贅沢を愛し、同じところを訪れています」と情報筋が明かしている。