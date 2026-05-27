歌手のＧＡＣＫＴが大阪で目撃した光景を明かし、「日本は、これからどうなっていくんだろう」と思いをつづっった。

ロックとオーケストラを融合させた「魔王シンフォニー２０２６―ＩＮＦＩＮＩＴＹ―」のプロモーションで大阪に滞在したＧＡＣＫＴ。

２７日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「その日の夜、仲間と食事をしていたんだが、外からやたらと爆音を立てる車とバイクの音が聞こえてきた」と明かした。

「最初は、『こんな時代にまだ暴走族が頑張ってるのか』くらいに思っていた。だが、店を出て外に出た瞬間、想像していた光景とはまるで違った」とし、「そこにいたのは、昔ながらの族車ではない。改造された車が、爆音を響かせながらゆっくりと街を流している」と説明。「そして、何より驚いたのは、その車を運転しているほとんどが外国人だったことだ。歩道でそれを撮影している人間たちもほとんど外国人」とつづった。

「周辺に詳しい人に聞くと、週末だから騒がしいわけではないらしい。毎日のように、同じことが繰り返されているという」と記し、「『なんだ、この異様な光景は…』思わず言葉が漏（も）れた。まるで、自分の知っている日本じゃない」と吐露。

「爆音を鳴らしながら、同じ場所を何周も流し続ける車。『好き放題やってんな…』思わずそんな言葉も漏れる」と明かし、「もちろん、日本にいる外国人全員がそうだと言いたいわけじゃない。そんなことは当然わかっている。だが、一部の人間たちが、まるで自分たちの場所のように振る舞い、周囲がそれを止められず、誰も違和感を口にしなくなっている空気に、妙な不安と大きな違和感。日本は、これからどうなっていくんだろうな…」と憂いた。