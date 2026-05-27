DXTEEN大久保波留、突破ドラマ初出演 ガソリンスタンドで強盗グループが襲撃
グローバルボーイズグループ・DXTEENの大久保波留が、28日放送の日本テレビ系『THE突破ファイル』「街の平和を乱す悪人に立ち向かえSP」（後7：00〜後7：54）内“突破ドラマ”に初出演する。
【番組カット】草薙航基＆大久保波留らに感激！木戸大聖
大久保は、草薙航基（宮下草薙）がさまざまなシチュエーションでピンチの突破に挑む「草薙バイト」に登場する。
今回の舞台は、行楽シーズンで賑わうガソリンスタンド。草薙は、いつものようにドジを連発する。大久保と、かのうみゆが演じる同僚に支えられながら働いていた。
ある日の閉店直前、強盗グループがガソリンスタンドを襲撃する。店内に居た宮下兼史鷹（宮下草薙）演じる店長とみゆが人質に取られ、男たちは金を要求。外にいた草薙と大久保も異変に気付き、警察に通報するが、犯人グループの1人に見つかってしまう。金庫を車に載せ逃走しようとする強盗グループ。警察が来るまで時間を稼いだ驚きの行動とは。
スタジオゲストの木戸大聖が「家に居るみたい」と見入ってしまった草薙たちの演技も見どころとなる。
【番組カット】草薙航基＆大久保波留らに感激！木戸大聖
大久保は、草薙航基（宮下草薙）がさまざまなシチュエーションでピンチの突破に挑む「草薙バイト」に登場する。
今回の舞台は、行楽シーズンで賑わうガソリンスタンド。草薙は、いつものようにドジを連発する。大久保と、かのうみゆが演じる同僚に支えられながら働いていた。
スタジオゲストの木戸大聖が「家に居るみたい」と見入ってしまった草薙たちの演技も見どころとなる。